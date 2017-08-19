نشر مغرد يستخدم حسابًا باسم “د.معروف” على موقع “تويتر”، مقطع فيديو، أظهر أحد المفحطين خلال استعراضه بصحبة فتاة أمام مجموعة من الشباب في ساحة تفحيط.

بالامس القريب مفحط يستعرض ويجاهر باصطحابه لفتاه امام مجموعه من الشباب في ساحة تفحيط امنو العقوبه فأساؤ الادب#فسوق_ومنكرات_بساحات_المفحطين pic.twitter.com/c7EdWNzgBp — د.معروف (@Dralmarof) August 19, 2017

وانتقد المغرد نفسه ما قال إنه سكوت على هذه الممارسات :”سكوت المجتمع والجهات الأمنية عن فساد المفحطين دعاهم لممارسة الفساد علانية، والمجاهرة والاستعراض بالشذوذ الجنسي”.

سكوت المجتمع والجهات الامنيه عن فساد المفحطين دعاهم لممارسة الفساد علانيه والمجاهره والاستعراض بالشذوذ الجنسي#فسوق_ومنكرات_بساحات_المفحطين pic.twitter.com/8OU40mdgWV — د.معروف (@Dralmarof) August 19, 2017

وعبّر السعوديون من خلال وسم #فسوق_ومنكرات_في ساحات_المفحطين، عن انزعاجهم من انتشار مثل هذه السلوكيات لدى الشباب في المملكة، دون تحرك رسمي من طرف السلطات لوضع حد لها، بينما رأى آخرون أن الوضع طبيعي، ومثل هذه الحوادث تحصل في كل الدول.