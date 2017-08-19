نشر مغرد يستخدم حسابًا باسم “د.معروف” على موقع “تويتر”، مقطع فيديو، أظهر أحد المفحطين خلال استعراضه بصحبة فتاة أمام مجموعة من الشباب في ساحة تفحيط.

وانتقد المغرد نفسه ما قال إنه سكوت على هذه الممارسات :”سكوت المجتمع والجهات الأمنية عن فساد المفحطين دعاهم لممارسة الفساد علانية، والمجاهرة والاستعراض بالشذوذ الجنسي”.

وعبّر السعوديون من خلال وسم ،  عن انزعاجهم من انتشار مثل هذه السلوكيات لدى الشباب في المملكة، دون تحرك رسمي من طرف السلطات لوضع حد لها، بينما رأى آخرون أن الوضع طبيعي، ومثل هذه الحوادث تحصل في كل الدول.

 

 