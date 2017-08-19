تداول ناشطون بموقع التدوين المصغر “تويتر”، مقطعا مصورا رصد كيف رد الشعب القطري على خدعة “القحطاني” الجديدة وتدشينه لحساب مزعوم باسم الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني، وتخصيص رقم للتواصل مع الحجاج القطريين.

ويظهر الفيديو المتداول على نطاق واسع، مواطن قطري سجل بـ”الفيديو” مكالمة له مع الرقم المزعوم الذي دشنته خلايا “دليم”، حيث أفحم المواطن القطري القائمين على الأمر بإسماعهم كلمات من خطاب سابق لأمير قطر.

وبعد ساعات من تدشين الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني، حساب له على موقع التواصل الاجتماعي الشهير “تويتر” تفجرت أزمة كبير بين عدد من المغردين حول هل الحساب فعلا يخص الأمير الشيخ القطري أم إنه حساب مزيف.

الحساب الذي حصل على علامة توثيق من موقع “تويتر” هو باسم الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني، الذي التقى الملك سلمان بن عبد العزيز وكذلك نجله ولي العهد محمد بن سلمان وتوسط لحل أزمة الحجاج القطريين.

​وبعد ساعات من تدشين الحساب تابعه ما يزيد عن 110 ألف مستخدم، وبدأ الشيخ عبد الله تغريداته بشكر الملك السعودي سلمان أل سعود وولي عهده محمد بن سلمان, وهو الامر الذي أثار ضجة على مواقع التواصل ورصد وقوف جهات سعودية وراء إدارة الحساب وليس كما يعتقد أن الشيخ القطري وراءه.

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