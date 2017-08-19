تداول نشطاء مواقع التواصل، مقطعا مصورا قالوا إنه لمواطن سعودي يعلق بحسرة وأسى، على الأخبار المتداولة بشأن ثروة الأمير الراحل مشعل ابن عبدالعزيز آل سعود الطائلة حيث بلغت أمواله السائلة فقط التي أحصتها البنوك من أجل الورثة تريليون و340 مليار ريال.

ويعلق المواطن السعودي بحزن شديد قائلا:”ثروة الأمير مشعل ابن عبدالعزيز بلغت تريليون و340 مليار ريال هذه ميزانية دولة لوحدها .. هذا رصيد دولة .. كيف حقق هذه الثروة .. نهبتوها من الخزينة وتركتوا الشعب يأكل من القمامة”

وتابع:”الآن عرفت السبب وأين تذهب أموال السعوديين، والله السبب في هؤلاء الذين يمتلكون أرصدة دول تقع في يد أشخاص .. والله لو اشتغل بأكبر مافية لا يمكن يوصل لهذه الثروة.. أموال المواطنين أنتم تسرقوها يا آل سعود”

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