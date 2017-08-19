بدأت الشرطة الصينية تحقيقاً بعد العثور على رضيعة حديثة الولادة عارية بجوار جسرٍ في مقاطعة “سيتشوان”، وتم نقلها إلى المستشفى للاطمئنان على صحته.

وقالت الشرطة إنها تمكنت من تعقب الأم، واكتشفوا أنها مراهقة تبلغ من العمر (12 عاماً) تعيش مع جديها وترى والديها مرة واحدة في السنة.

وفي اليوم الذي تم فيه اكتشاف المولود، قالت الجدة إن حفيدتها شعرت بالتعب وقررت نقلها إلى المستشفى لإجراء الفحوصات اللازمة، لكنها ادعت في منتصف الطريق حاجتها لاستخدام المرحاض، واختفت خلف الأشجار لمدة 30 دقيقة.

ويعتقد المحققون، أن الرضيعة ولدت خلال هذه الفترة، ثم تخلت عنه والدته، حيث وصلت إلى المستشفى مع جدتها بشكل طبيعي من أجل الفحوصات.

وقال الأطباء إن الرضيعة ولدت قبل ميعاده، وكانت ضعيفة للغاية عند وصوله إلى المستشفى، على الجانب الآخر، رفضت الأم الحديث مع المحققين وبالتالي لم تكشف عن والد الطفلة.