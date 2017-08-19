ظهرت الممثلة الشهيرة “توبا بويوكستن” -الشهيرة في العالم العربي باسم “لميس” بدورها في مسلسل “سنوات الضياع”- رفقة حبيبها رجل الأعمال “أوموت إفريغين” بأحد شوارع إسطنبول، بعد شهرين فقط على طلاقها من الممثل “أرونو سايلاك”، والد توأمها.

وأكدت الصور التي التقطتها عدسة مصور صحفي تركي للفنانة “توبا” مع رجل الأعمال “إفريغين “في شوارع منطقة نيشانتاشي بإسطنبول الخميس وجود علاقة حب بينهما، بعد أسابيع من الشائعات.

وكان الثنائي يريد إخفاء العلاقة، لكن عدسات الصحفيين لم تسمح لهما بذلك، إذ قال إفريغين بعد أن انتبه للمصور “احترقنا”، حسب ما نشرته صحيفة Hürriyet التركية.

وشوهدت الفنانة توبا قبل ذلك أيضاً مع حبيبها رجل الأعمال أوموت، إذ التقط لهما أحد صحفيي جريدة Hürriyet صورة مباشرة بعد طلاقها، غير أن حراس حبيبها رأوه أثناء ذلك، فأمسكوا به وهددوه بالسلاح حتى حذفها.

وألقي القبض على إفريغين وحراسه بتهمة التهديد بالسلاح بعد رفع الصحفي دعوة قضائية ضده.

ويُذكر أن الفنانة توبا تعيش توتراً مع زوجها السابق الفنان أنور صايلاك بخصوص حضانة توأمهما، إذ يستغل علاقتها بحبيبها الجديد لصالحه في المحكمة.

وكانت صحيفة Takvim التركية، قد أشارت في وقتٍ سابق إلى عزم منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف”، تغيير سفيرة النوايا الحسنة، الفنانة التركية توبا بويوكوستن، بأخرى جديدة.

بسبب ما تردد من أخبار عن علاقة حب تجمع توبا برجل الأعمال أوموت إميرجين، وذلك بعد إشاعات تفيد بتوتر العلاقة مع زوجها الفنان أنور صايلاك.

أما المرشحة الأولى لتحل مكان توبا التي تحتل المنصب منذ عام 2014، فهي الفنانة التركية سيريناي ساركايا، التي اشتُهرت بدور “ميرا بيليجا” في مسلسل “المد والجزر”.