طالب السياسيّ التونسيّ “محمد الهاشمي الحامدي‏” بعزل الرئيس الباجي قائد السبسي؛ لأنه انتهك المادة الأولى من الدستور التونسي، بعد الجدل الذي أثير في البلاد في أعقاب إعلانه عن حزمة المقترحات الخاصة بالمساواة بين الرجل والمرأة في كافة المجالات بما فيها الميراث.

كما وطالب “الحامدي” مجلس نواب الشعب بأن يُفعّل آليات عزل الرئيس التونسي.

لماذا ندعو إلى عزل الرئيس الباجي قائد السبسي؟

الجواب: لأنه انتهك الدستور

انتهك المادة الأولى منه

ونريد من مجلس نواب الشعب أن يفعل آليات عزله pic.twitter.com/PXEQD4ZxjX — محمد الهاشمي الحامدي (@MALHACHIMI) August 18, 2017

وحذر “الحامدي” التونسيين من السكوت عن القرارات الأخيرة للرئيس، قائلاً إن السكوت يعني مزيداً من الإذلال والإضطهاد.

أيها التونسيون: دافعوا عن دينكم. إذا لم تفعلوا فستتعرضون لمزيد من الإذلال والإضطهاد.#تونس pic.twitter.com/A8zXQGdWYv — محمد الهاشمي الحامدي (@MALHACHIMI) August 18, 2017

وذكّر السياسي التونسي رئيس بلاده بعزل قادة الأرجنتين والبرازيل وكوريا الجنوبية خلال الأشهر الماضية، معتبراً انّه “السبسي” ليس أفضل منهم.

اسمع يا الباجي، في الشهور الماضية عُزل قادة الأرجنتين والبرازيل وكوريا الجنوبية وأنت لست أفضل منهم. وإن شاء الله… https://t.co/CJU23ec3Th — محمد الهاشمي الحامدي (@MALHACHIMI) August 18, 2017

واحتدم النقاش في تونس حول إعلان الرئيس الباجي قائد السبسي عن الدفع بمبادرة لتشريع مساواة المرأة بالرجل في مواضيع الميراث والسماح للتونسيات بالزواج بغير المسلم.

وأيد هذه الخطوات ديوان الإفتاء الأعلى في تونس، فيما أعلن عدد من الأئمة والشيوخ معارضتهم لهذه الخطوة.