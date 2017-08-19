طالب السياسيّ التونسيّ “‏” بعزل الرئيس ؛ لأنه انتهك المادة الأولى من الدستور التونسي، بعد الجدل الذي أثير في البلاد في أعقاب إعلانه عن حزمة المقترحات الخاصة بالمساواة بين الرجل والمرأة في كافة المجالات بما فيها .

 

كما وطالب “الحامدي” مجلس نواب الشعب بأن يُفعّل آليات عزل الرئيس التونسي.

 

وحذر “الحامدي” التونسيين من السكوت عن القرارات الأخيرة للرئيس، قائلاً إن السكوت يعني مزيداً من الإذلال والإضطهاد.

وذكّر السياسي التونسي رئيس بلاده بعزل قادة الأرجنتين والبرازيل وكوريا الجنوبية خلال الأشهر الماضية، معتبراً انّه “السبسي” ليس أفضل منهم.

واحتدم النقاش في حول إعلان الرئيس الباجي قائد السبسي عن الدفع بمبادرة لتشريع مساواة المرأة بالرجل في مواضيع الميراث والسماح للتونسيات بالزواج بغير المسلم.

 

وأيد هذه الخطوات ديوان الإفتاء الأعلى في تونس، فيما أعلن عدد من الأئمة والشيوخ معارضتهم لهذه الخطوة.