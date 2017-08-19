استنكرت الإعلامية القطرية إلهام البدر، عملية تسييس فريضة الحج من قبل آل سعود وتضيقهم على الحجاج القطريين بسبب الأزمة الأخيرة.

وقالت الإعلامية القطرية في حوار لها على “تلفزيون قطر”:” من البداية لا يوجد إجابة منطقية حول سبب إغلاق المملكة حدودها في وجه حجاج قطر، وسبب فتحها الآن أيضا غير معلوم”.

وتابعت: “الناس لا تحج للنظام السعودي نحن مسلمون نحج لبيت الله الحرام، وأيا كانت ذرائعهم المكذوبة كالعادة للسماح لنا بالحج الآن فهي أيضا لسبب سياسي، كما أغلقوا علينا صلتنا برب العالمين لسب سياسي فهم أيضا فتحوها لسبب سياسي وهو الضغط القطري العالمي والشكاوى العالمية ضد دول الحصار”.

شاهد..

الإعلامية القطرية إلهام بدر : تم إغلاق صلتنا برب العالمين لسبب سياسي ، وتم فتحها أيضا لسبب سياسي#بيعتي_لتميم#القايمه_السوداء@ELHAMBADER1 pic.twitter.com/TBmJ8r0kJ8 — تلسكوب نيوز (@telenewsn) August 19, 2017

وكان الملك سلمان بن عبد العزيز، قد وجه بدخول الحجاج القطريين إلى السعودية عبر منفذ سلوى البري لأداء مناسك الحج.

وبناء على التوجهات الجديدة، فسيسمح لكافة القطريين الذين يرغبون بأداء مناسك الحج بالدخول من دون التصاريح الإلكترونية.

وأمر العاهل السعودي أيضا بإرسال طائرات خاصة تابعة للخطوط السعودية إلى مطار الدوحة؛ لنقل كافة الحجاج القطريين على نفقته الخاصة.

ورد الشيخ القطري، فيصل بن جاسم آل ثاني على مبادرة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز السماح للحجاج القطريين بالدخول للمملكة عبر المنافذ البرية أو عبر الخطوط الجوية السعودية على نفقته الخاصة، معتبرا المبادرة محاولة جديدة لشق الصف القطري، مؤكدا بأن الحجاج القطريين لن يكونوا عالة على أحد وأن فقراء المملكة أولى بهذه الأموال، مشددا بأن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لم يقصر مع أحد من القطريين.

وقال “آل ثاني” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”الله يحفظ سمو الامير تميم البيعة له وحده والطاعة له وحده ومهما حاول احد شق الصف فنجوم السماء اقرب له من أن ينال مراده منا هذا #تميم_المجد”.