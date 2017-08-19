وجه الإعلامي الفلسطيني والمذيع بقناة “”، ، انتقادات لاذعة لوسائل إعلام ( والإمارات)، مؤكدا أنها أصبحت تحاكي المؤسسة الإعلامية المصرية، مشيرا إلى أن بعض مستشاري يقودون بلدانهم إلى التهلكة.

 

وقال “ريان” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”المؤسسات الاعلامية في السعودية والإمارات تحاكي مدرسة المؤسسات الاعلامية المصرية،من اجل سمعة السعودية والإمارات لا بد من نهضة إعلامية #الخليج”.

وأضاف في تغريدة أخرى داعيا دول الحصار للاستفادة من التجربة القطرية قائلا: “تخبط سياسي واقتصادي وإعلامي سببه محاكاة التجربة المصرية في إدارة الدولة وعلاقاتها الخارجية كان أولى بدول الحصارالاستفادة من التجربة القطرية”.

وأكد “ريان” على أنه “كل يوم سقطة سياسية واقتصادية واعلامية تحل كوارث على دول الحصار ، كما هو الحال في مصربسبب مستشاريين فاشلين مدمرين لحاضر ومستقبل اجيال #الخليج”.

وأشار إلى أن “بعض مستشاري قادة دول الحصار يقودون دول الخليج الى التهلكة بافكار واساليب مبنية الفبركة الاعلامية والتفحيط السياسي المدمر، والدول تتقدم حولهم”.

وتابع قائلا: “كشفت نعرات عنصرية عند دول بعض دول الحصار تجاه المتعاطفين مع وقضيتها العادلة باعتبارهم دخلاء ومرتزقة”والله عيب” #الخليج”.

وأردف قائلا: “حينما تتعاطف مع من يتبنى قضايا الامة والحق تصبح خائنا عميلا مرتزقا، وحينما تنبذ الاخوان وحماس وتتآمر على فلسطين تصبح بطلا وطنيا،هذا آخر الزمن”.