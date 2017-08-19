وجه الإعلامي الفلسطيني والمذيع بقناة “الجزيرة”، جمال ريان، انتقادات لاذعة لوسائل إعلام دول الحصار (السعودية والإمارات)، مؤكدا أنها أصبحت تحاكي المؤسسة الإعلامية المصرية، مشيرا إلى أن بعض مستشاري دول الحصار يقودون بلدانهم إلى التهلكة.

وقال “ريان” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”المؤسسات الاعلامية في السعودية والإمارات تحاكي مدرسة المؤسسات الاعلامية المصرية،من اجل سمعة السعودية والإمارات لا بد من نهضة إعلامية #الخليج”.

المؤسسات الاعلامية في السعودية والإمارات تحاكي مدرسة المؤسسات الاعلامية المصرية،من اجل سمعة السعودية والإمارات لا بد من نهضة إعلامية #الخليج — جمال ريان (@jamalrayyan) August 19, 2017

وأضاف في تغريدة أخرى داعيا دول الحصار للاستفادة من التجربة القطرية قائلا: “تخبط سياسي واقتصادي وإعلامي سببه محاكاة التجربة المصرية في إدارة الدولة وعلاقاتها الخارجية كان أولى بدول الحصارالاستفادة من التجربة القطرية”.

تخبط سياسي واقتصادي وإعلامي سببه محاكاة التجربة المصرية في إدارة الدولة وعلاقاتها الخارجية كان أولى بدول الحصارالاستفادة من التجربة القطرية — جمال ريان (@jamalrayyan) August 19, 2017

وأكد “ريان” على أنه “كل يوم سقطة سياسية واقتصادية واعلامية تحل كوارث على دول الحصار ، كما هو الحال في مصربسبب مستشاريين فاشلين مدمرين لحاضر ومستقبل اجيال #الخليج”.

كل يوم سقطة سياسية واقتصادية واعلامية تحل كوارث على دول الحصار ، كما هو الحال في مصربسبب مستشاريين فاشلين مدمرين لحاضر ومستقبل اجيال #الخليج — جمال ريان (@jamalrayyan) August 20, 2017

وأشار إلى أن “بعض مستشاري قادة دول الحصار يقودون دول الخليج الى التهلكة بافكار واساليب مبنية الفبركة الاعلامية والتفحيط السياسي المدمر، والدول تتقدم حولهم”.

بعض مستشاري قادة دول الحصار يقودون دول الخليج الى التهلكة بافكار واساليب مبنية الفبركة الاعلامية والتفحيط السياسي المدمر، والدول تتقدم حولهم — جمال ريان (@jamalrayyan) August 20, 2017

وتابع قائلا: “كشفت الأزمة الخليجية نعرات عنصرية عند دول بعض دول الحصار تجاه المتعاطفين مع قطر وقضيتها العادلة باعتبارهم دخلاء ومرتزقة”والله عيب” #الخليج”.

كشفت الأزمة الخليجية نعرات عنصرية عند دول بعض دول الحصار تجاه المتعاطفين مع قطر وقضيتها العادلة باعتبارهم دخلاء ومرتزقة”والله عيب” #الخليج — جمال ريان (@jamalrayyan) August 20, 2017

وأردف قائلا: “حينما تتعاطف مع من يتبنى قضايا الامة والحق تصبح خائنا عميلا مرتزقا، وحينما تنبذ الاخوان وحماس وتتآمر على فلسطين تصبح بطلا وطنيا،هذا آخر الزمن”.