كشف ضابط في جهاز الأمن الإماراتي وصاحب حساب “بدون ظل” على موقع التدوين المصغر “تويتر”، عن أسباب ظهور الشيخ القطري عبد الله بن علي آل ثاني، وتقديمه على أنه حاكم قطر من قبل السعودية مؤكدا بأن الإمارات هي صاحبة هذه الفكرة.

وقال “بدون ظل” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” فكرة ابراز شخصية الشيخ عبدالله بن علي ال ثاني كحاكم لدولة قطر هي من تخطيط جهازنا الامني وخلف الفكره عدة اهداف تخدم كل من سمو الامير محمد بن سلمان وسمو الشيخ محمد بن زايد الهدف الاول عمل زعزعه داخل قطر وارباك الحكومه القطريه”.

فكرة ابراز شخصية الشيخ عبدالله بن علي ال ثاني كحاكم لدولة قطر هي من تخطيط جهازنا الامني

وخلف الفكره عدة اهداف تخدم — بدون ظل (@without__shadow) August 19, 2017

واوضح في تغريدة أخرى أن الهدف الثاني من ظهور الشيخ القطري هو ” اشغال المغردين القطريين والمثقفين القطريين بشؤونهم الداخليه الهدف الثالث اعطاء كل من سمو الامير محمد بن سلمان وسمو الشيخ محمد بن زايد لتصفية او اعتقال خصومهم دون ضجه وذلك عبر اشغال القطريين بمشاكلهم الداخليه فالكل يعلم أن سمو الامير محمد بن سلمان يعاني من انقسام داخلي ويعاني من خصوم اقوياء وهم سمو الامير احمد وسمو الامير متعب واعتقال كل من سمو الامير محمد بن نايف وسمو الامير مقرن”.

الهدف الثاني اشغال المغردين القطريين

والمثقفين القطريين بشؤونهم الداخليه

الهدف الثالث اعطاء كل من سمو الامير

محمد بن سلمان — بدون ظل (@without__shadow) August 19, 2017

وأوضح “بدون ظل” بأن ” سمو الشيخ محمد بن زايد يعاني من خصوم اقوياء داخل الدوله وهم كالتالي سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم حفظه الله وسمو الشيخ هزاع وسمو الشيخ سلطان بن زايد وسمو الشيخ حمدان بن زايد لذلك تم خلق شخصيه قطريه لتشغل حكومة قطر عن شؤون المحمدين ومشاكلهم الداخليه”.

وايضا سمو الشيخ محمد بن زايد يعاني من خصوم اقوياء داخل الدوله وهم كالتالي

سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم حفظه الله

وسمو الشيخ هزاع — بدون ظل (@without__shadow) August 19, 2017

يشار إلى أنه وفي محاولة لخلق البلبلة من قبل السعودية، استقبل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الشيخ القطري المقيم في المملكة عبد الله بن علي آل ثاني، ومن ثم تم الإعلان عن قبول وساطته والسماح للحجاج القطريين بالدخول للمملكة عبر المنافذ البرية وكذلك إرسال طائرات لإحضار الحجاج من الدوحة على نفقة الملك سلمان بن عبد العزيز، الأمر الذي رفضه القطريون، في حين دشنوا هاشتاجا على موقع “تويتر” أكدوا فيه رفضهم لمثل هذه المحاولات مؤكدين على بيعتهم لأميرهم الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

يذكر أنّ “علي” نجل الشيخ القطري عبدالله بن علي آل ثاني، نفى أن يكون الحساب الذي تمّ تدشينه باسم والده على موقع “تويتر” يمثل والده بأيّ شكلٍ من الأشكال.

وقال “علي بن عبدالله بن علي آل ثاني” في تغريدةٍ له: “#بيعتي_لتميم .. هذا الحساب لا يمثل ابوي الشيخ عبدالله بن علي بن عبدالله ال ثاني وحسبي الله ونعم الوكيل”.