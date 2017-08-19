أعرب الباحث والمحاضر في جامعة “بار إيلان” الإسرائيلية، “إيدي كوهين”، عن رفضه لملاحقة قناة “الجزيرة” من قبل رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو.

وأكد أن الغالبية العظمى من المثقفين والباحثين بالمجتمع الإسرائيلي يرفضون إغلاق مكتب الجزيرة وملاحقة وسائل الإعلام، مبينا أنه لا يوجد أي مبرر لمثل هذه الإجراءات غير المجدية، بحيث لا يمكن لنتنياهو أو غيره حجب شبكة الجزيرة.

وتساءل “كوهين” في حديثه “للجزيرة نت” عما يريد الإسرائيليون حجبه عن المواطن العربي أو الإسرائيلي؟ قائلا “نحن لسنا في مصر التي أغلقت الجزيرة وتعتمد سياسة تكميم الأفواه وقمع الحريات، كما أننا لسنا كوريا الشمالية التي هي أكبر دكتاتورية في العالم، لطاما نفتخر ونتفاخر بالديمقراطية في إسرائيل والحريات وحرية التعبير يجب منع إغلاق الجزيرة وتوفير الحرية لعمل وسائل الإعلام”.

وعزا إصرار إسرائيل على التخلص من الجزيرة بهذه المرحلة إلى الضغوطات التي يتعرض لها نتنياهو من نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي لخص رسالته بالقول “إذا نحن أغلقنا الجزيرة، كيف أنتم اليهود لا تغلقونها؟”، مبينا أن ما تحظى به شبكة الجزيرة من مصداقية وشعبية واسعة ووزنها وتأثيرها جعل نتنياهو يسير على درب السيسي وبعض القادة العرب ويسعى للتخلص منها.

وأكد أن النخب والقيادة الإسرائيلية ستواصل الظهور على الجزيرة التي هي ليست مجرد شبكة إعلامية عادية بل شريان حياة بالشرق الأوسط، وسترفض مقاطعتها لأنها تعي أهمية هذا المنبر الذي وإن اختلفت مع المضامين الإعلامية للشبكة إلا أنها تبقى مؤسسة إعلامية مهنية تمنح الجميع وللإسرائيليين أيضا المنبر لإبداء مواقفهم وإسماع آرائهم.