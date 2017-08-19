بعد ساعات من تدشين الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني، حساب له على موقع التواصل الاجتماعي الشهير “تويتر” تفجرت أزمة كبير بين عدد من المغردين حول هل الحساب فعلا يخص الأمير الشيخ القطري أم إنه حساب مزيف.

الحساب الذي حصل على علامة توثيق من موقع “تويتر” هو باسم الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني، الذي التقى الملك سلمان بن عبد العزيز وكذلك نجله ولي العهد محمد بن سلمان وتوسط لحل أزمة الحجاج القطريين.

​وبعد ساعات من تدشين الحساب تابعه ما يزيد عن 110 ألف مستخدم، وبدأ الشيخ عبد الله تغريداته بشكر الملك السعودي سلمان أل سعود وولي عهده محمد بن سلمان, وهو الامر الذي أثار ضجة على مواقع التواصل ورصد وقوف جهات سعودية وراء إدارة الحساب وليس كما يعتقد أن الشيخ القطري وراءه.

ووفق ما رصدته وطن على تويتر, قال المغرد “عيسى بن ربيعه”, ” بدايةً أتمنى من الجميع عدم التعرض للشيخ عبد الله فالحساب ليس له وبإدارة #دليم والشيخ تحت الإقامة الجبرية “. مرفقا تغريدته بهاشتاج #فك_الله_أسر_عبدالله_بن_علي .

بدايةً أتمنى من الجميع عدم التعرض للشيخ فالحساب ليس له وبإدارة #دليم والشيخ تحت الإقامة الجبرية.@abdullahthanii#فك_الله_أسر_عبدالله_بن_علي — عيسى بن ربيعه 🇶🇦 (@3issaqtr) August 18, 2017

وواصل المغرد القطري شرح تفاصيل الجهات التي تقف وراء حساب الشيخ عبد الله قائلاً ..” من يسأل كيف تم توثيق الحساب، أولاً الشيخ هناك تحت الاقامة الجبرية، ثانياً التوثيق يحتاج لصورة الجواز وهي لديهم “.

من يسأل كيف تم توثيق الحساب ، أولاً الشيخ هناك تحت الاقامة الجبرية ، ثانياً التوثيق يحتاج لصورة الجواز وهي لديهم#فك_الله_أسر_عبدالله_بن_علي — عيسى بن ربيعه 🇶🇦 (@3issaqtr) August 18, 2017

وتابع ” عدد الريتويت الآلي مقارب لعدد الريتويت الآلي الذي يتمتع به #دليم والمصدر واحد “.

عدد الريتويت الآلي مقارب لعدد الريتويت الآلي الذي يتمتع به #دليم والمصدر واحد .#فك_الله_أسر_عبدالله_بن_علي pic.twitter.com/CkmBbNDuVJ — عيسى بن ربيعه 🇶🇦 (@3issaqtr) August 18, 2017

كما أرفق فيديو في تغريدة شرح فيه زيف الحساب حسب ما رصدت “وطن”, دليل أن الحساب وهمي ومتابعيه وهميين، زيادة عدد المتابعين الوهميين 1200 في دقيقة !

دليل أن الحساب وهمي ومتابعيه وهميين ، زيادة عدد المتابعين الوهميين 1200 في دقيقة !#فك_الله_أسر_عبدالله_بن_علي pic.twitter.com/qhaGYjo5Zr — عيسى بن ربيعه 🇶🇦 (@3issaqtr) August 18, 2017

وأشار إلى أن الرقم المضاف في التغريدة مسجل بإسم رفعه ! 00966122367999

أيضاً الرقم المضاف في التغريدة مسجل بإسم رفعه ! 00966122367999#فك_الله_أسر_عبدالله_بن_علي pic.twitter.com/UGfMuNzzj3 — عيسى بن ربيعه 🇶🇦 (@3issaqtr) August 18, 2017

وخلص إلى أن ابن الشيخ عبدالله نفى أن لوالده علاقة بالحساب.

الأهم والأساس لدينا ، أن ابن الشيخ عبدالله نفى أن لوالده علاقة بالحساب .#تجاهلوهم #فك_الله_أسر_عبدالله_بن_علي https://t.co/oZYrAmfZeA — عيسى بن ربيعه 🇶🇦 (@3issaqtr) August 18, 2017

وقال المغرد القطري..” لاحظت من أوائل الناس اللي تابعت الحساب المزوّر للشيخ عبدالله ، هو عبدالمجيد عبدالله واضح إنه قريب من الشله “.

لاحظت

من أوائل الناس اللي تابعت الحساب المزوّر للشيخ عبدالله ، هو عبدالمجيد عبدالله 🎵

واضح إنه قريب من الشله 😉#فك_الله_أسر_عبدالله_بن_علي — عيسى بن ربيعه 🇶🇦 (@3issaqtr) August 18, 2017