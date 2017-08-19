قال الكاتب القطري المعروف أحمد السليطي، إنّ الحج لايتم الا من خلال الجهة الرسمية بقطر وهي بعثة الحج والمقاولين المعتمدين و”ليس من خلال مكرمة شخصية أو ربطه بزيارة الحلال لغرض في نفس محمد”.وفقَ تغريدةٍ له على “تويتر”

الحج لايتم الا من خلال الجهة الرسمية بقطر وهي بعثة الحج والمقاولين المعتمدين وليس من خلال مكرمة شخصية أو ربطه بزيارة الحلال لغرض في نفس محمد — أحمد السليطي (@ahmad_alsulaiti) August 19, 2017

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وجه بعدة “تسهيلات” للحجاج القطريين، منها نقلهم على نفقته الخاصة، عبر طائرات الخطوط الجوية السعودية، وفتح معبر سلوى الحدودي البري أمام الحجاج القادمين من قطر، وبدون تصاريح حج إلكترونية.

ورحبت قطر بالخطوة السعودية بشأن الحج، وأكدت في الوقت نفسه على ضرورة عدم تسييسه، كما أكدت مجددا على ثوابت حل الأزمة الخليجية، وفي مقدمتها احترام السيادة الوطنية.

وقال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في مؤتمر صحفي مع نظيرته السويدية “مارغوت والستروم” في أستوكهولم الخميس الماضي، إن بلاده ترحب بالخطوة السعودية رغم أن منع القطريين من الحج تم لدوافع سياسية، ورغم أن السماح لهم بالدخول كان أيضا لدوافع سياسية.

وأضاف أن قطر ترحب بالخطوة السعودية بصرف النظر عن “طريقة الإخراج التي لها مآرب أخرى”.

وتابع الوزير القطري “ما يهمنا هو جوهر المسألة، وأن يكون هناك سبيل لمواطنينا للوصول إلى الحج، وما زلنا نطالب بألا يُزَج الحج في المسائل السياسية، وألا يتم تسييسه”.

وفي يونيو/حزيران، قطعت السعودية وثلاث دول عربية أخرى علاقاتها الدبلوماسية مع قطر جراء مزاعم بدعمها الإرهاب، الأمر الذي تنفيه قطر.

كما فرضت هذه الدول جملة من العقوبات منها منع تسيير الرحلات الجوية من وإلى قطر، إلا أن السعودية أعلنت عن فتح الحدود بين البلدين للسماح للحجاج القطريين بتأدية مناسك الحج من دون الحصول على إذن مسبق، كما تعهد الملك السعودي باستضافتهم على نفقته الخاصة.