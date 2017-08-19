دشن نشطاء موقع التدوين المصغر “تويتر” هاشتاجا، هاجموا فيه الإعلام المصري وأذرع السيسي الإعلامية تحت عنوان “#الإعلام_المصري_عار”، وعبر العديد من النشطاء عن سخطهم الواسع من الإعلام المسيس التابع لأجهزة الدولة والذي نزل بالبلاد إلى مستنقع بعيد يصعب الخروج منه.

وتمكن “الهاشتاج” خلال ساعات قليلة من تصدر “التريند المصري” ليحتل المركز الأول، حيث تم تداوله على نطاق واسع جدا بين النشطاء المصريين الذين صبوا جام غضبهم عبر التعليقات.

وترصد (وطن) أبرز التعليقات عبر “الهاشتاج”..

الإعلامي المصري المعروف أسامة جاويش قال مهاجما:”#الاعلام_المصري_عار وأي عار ، هؤلاء أذرع إعلامية تابعة لعباس كامل والسيسي فضحت حقيقتهم في تسريب سابق أذعته يوم ١٨-١-٢٠١٥”

#الاعلام_المصري_عار وأي عار ، هؤلاء أذرع إعلامية تابعة لعباس كامل والسيسي فضحت حقيقتهم في تسريب سابق أذعته يوم ١٨-١-٢٠١٥ — أسامة جاويش (@osgaweesh) August 19, 2017

بينما غرد الدكتور حازم عبد العظيم، الناشط السياسي والقيادي السابق في حملة الرئيس عبد الفتاح السيسي الانتخابية:”اقذر منظومة اعلامية شهدتها #مصر .اعلام السيسي اوسخ من اعلام عبد الناصر.مجموعة منتقاة من احط أنواع البشر برعاية السيادية”

#الاعلام_المصري_عار

اقذر منظومة اعلامية شهدتها #مصر .اعلام السيسي اوسخ من اعلام عبد الناصر.مجموعة منتقاة من احط أنواع البشر برعاية السيادية — Dr. Hazim Abdelazim (@Hazem__Azim) August 19, 2017

وذكر الحساب الساخر المعروف “مصري”:”الساكت عن الحق …شغال فى الاعلام المصرى”

الساكت عن الحق …شغال فى الاعلام المصرى#الاعلام_المصري_عار — مصــــــــــــــــرى (@officialamro1) August 19, 2017

ودون “أبو أحمد”:”اليوم بدايه صحيحه الهاش هو كشف اعلام العسكر اللي تسبب فى إراقة الدم وتغييب العقول ”

#الاعلام_المصري_عار

اليوم بدايه صحيحه الهاش

هو كشف اعلام العسكر

اللي تسبب فى إراقة الدم وتغييب العقول pic.twitter.com/H8MxzilUPJ — أبو أحمد👊👊👀 (@MagdyMa35145454) August 19, 2017

وأضافت “Shimaa Mohammed”:”تقوم الأنظمه بتلميع ضعاف النفوس عديمي الثقافه محدودي الفكر ليكونوا إعلاميين فهم تربيه عسكريه مخابراتيه بإمتياز”

#الإعلام_المصري_عار

تقوم الأنظمه بتلميع ضعاف النفوس عديمي الثقافه محدودي الفكر ليكونوا إعلاميين فهم تربيه عسكريه مخابراتيه بإمتياز — Shimaa Mohammed (@ShimaaMohamed85) August 19, 2017

الشعب ينتظر أٌقرب فرصه ليقتص من هؤلاء الإعلاميين الفسدة إعلاميو السبوبة و الكذب و الخداع ووقتها ستكون الحفلة الكبرى#الاعلام_المصري_عار — Alb® & A'ser® 🇪🇺 (@Alb___1) August 19, 2017

#الاعلام_المصري_عار

إذآلم تَأخد حذرك فإنّ الإعلام سيجعلك تَكره المظلومين وتُحبّ من يمارسون الظُلم. – مالكوم إكس — Linaa_Hamzee (@mostafa38031021) August 19, 2017

#الاعلام_المصرى_عار

سحره فرعون يتقمصون جميع الادوار فى جميع المراحل مع الغالب أحباء مبارك وأعدائه وكذلك احباء السيسي ومناصريه

نهايتهم قريبا — ام محمود 😊 (@engfayza98) August 19, 2017

#الاعلام_المصري_عار

الاستراتيجيات

العشرة التي يستخدمها

اعلام الدجاجلة لـ خداع الجماهير … #نعوم_تشومسكي pic.twitter.com/7U1NpSfxBd — ناشط بحركة 6 أمشير (@Guest_for_Ever) August 19, 2017

النظام يدرك اهمية تغييب العقول وتشويش الافكار وتسميم الاراء وتدمير المعتقدات..يقدم للشعب جرعات مكثفة من الوهم والضلال#الاعلام_المصري_عار — Norhan Gamal (@noragamal4) August 19, 2017

القطاريولع يقولك عادى بتحصل وتعالى نأخدسيلفى معاه أنه ياسادة #الإعلام_المصرى_عار pic.twitter.com/ES8LxBUqBM — فـــــــؤاده (@_zahraa123ana) August 19, 2017

وصول محمد صبحى إلى

سوريا فى ضيافة أسرة الأسد

اللهم عليك بهم جميعا#الاعلام_المصري_عار pic.twitter.com/ZNZ8G1fasi — محامى حر (@aday7367) August 19, 2017