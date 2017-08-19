استنكرت الإعلامية المصرية والمعارضة المعروفة آيات عرابي، زيارة وفد فني مصري إلى سوريا على رأسهم الفنان محمد صبحي وإلهام شاهين، لدعم المجرم بشار الأسد، مشيرة أن تلك الزيارات مدفوعة الأجر من قبل النظام السوري في محاولة لتحسين صورته.

وقالت “عرابي” في تدوينة لها عبر صفحتها الرسمية بـ”فيس بوك”:”في الوقت الذي تنهال فيه قنابل طائرات المجرم بشار, على بيوت سوريا لتنقل أسماء جديدة إلى سجلات الشهداء من أطفال ونساء وشيوخ وشباب, ويرتع فيه جنود روسيا الارهابية في سوريا, زار وفد من ساقطي مصر ودلالات السينما المصرية سوريا للتضامن مع المجرم بشار”

وتابعت ساخرة:”المتسول محمد صبحي وحماة خفرع الهام شاهين ومهجة بسيوني التي لم يعد احد يذكرها وبوسي شلبي ارملة الفاطس محمود عبد العزيز واسماء أخرى لمشخصاتية نكرات وهي نفس طريقة الدعاية القديمة بدون ابتكار لتحسين وجه نظام السفاح بشار”

وأكدت الإعلامية المصرية أن مثل هذه الزيارات تكون مدفوعة الأجر لتحسين صورة النظام قائلة:”زيارات مدفوعة ينتج عنها إتخام الحسابات البنكية لهؤلاء الساقطين بالمزيد من الدولارات التي تُدفع من دماء أهلنا في سوريا”

واختتمت “عرابي” تدوينتها بالقول:”هؤلاء السفلة الراقصون على جثامين شهداء سوريا يعلمون تماما بما يحدث ويدركون ان بشار ونظامه كفرة ويعلمون تماما حجم التخريب والارهاب الذي يمارسه المجرم بشار وعصاباته وروسيا الارهابية”

ويتواجد الفنان محمد صبحي والفنانة إلهام شاهين برفقة وفد مصري من الفنانين والمثقفين والإعلاميين، في سوريا للمشاركة باحتفالات عودة معرض دمشق الدولي بعد غياب 5 سنوات كاملة.