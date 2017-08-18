قال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن دول الحصار لم تقدم إلى الآن وبعد 73 يوما من الحصار أي دليل يدعم اتهاماتها لقطر بدعم الإرهاب.

وأضاف أن لقاءه مع نظيره النرويجي “بورغه برندي”، تناول الأزمة الخليجية وعددا من القضايا الإقليمية، على رأسها الحرب في اليمن.

وقال في مؤتمر صحفي بأوسلو إن دول الحصار الأربع مازالت بعد مرور 73 يوما على بدء الحصار على دولة قطر توجه اتهامات للدوحة بدعم الإرهاب، دون أن تقدم دليلا واحدا يثبت اتهاماتها المرسلة.

وقال إن قطر أرسلت ردها على رسالة الوسيط الكويتي بينما “لم نر إلى الآن أي رد من دول الحصار باستثناء مزيد التصعيد ومزيد التحريض من وسائل الإعلام وتوجيه الاتهامات دون أدلة”.

وانتقد “آل ثاني” تصرفات دول المقاطعة، وقال إنها “لجأت لشراء ثوان معدودة في القنوات الغربية، لبث إعلاناتها الهادفة أساسًا لتشويه صورة قطر”.

وحول سماح السعودية للقطريين بالحج؛ قال إن “أكثر من 100 حاج قطري بقليل عبروا منذ أمس، المعبر الحدودي البري مع السعودية، لأداء فريضة الحج”.

وقال إن السلطات السعودية لم تردّ إلى الآن على مطالب وزارة الأوقاف القطرية بشأن تأمين سلامة وأمن الحجاج القطريين، خاصة في ظل التحريض المستمر عليهم من وسائل الإعلام السعودية، وحمل السعودية مسؤولية سلامة هؤلاء الحجاج.

وعن الوساطة المفترضة للشيخ عبد الله بن علي التي تحدث عنها الإعلام السعودي قال وزير الخارجية القطري إن زيارة الشيخ عبد الله بن علي آل ثاني إلى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان كانت لأسباب شخصية.