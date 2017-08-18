سخر الإعلامي المصري الشهير ومقدم برنامج “جو شو”، يوسف حسين، من المستشار في الديوان الملكي السعودي سعود القحطاني، وذلك على إثر إطلاقه القائمة السوداء ومطالبته المغردين بوضع أسماء المنتقدين لدول الحصار فيها ليتم محاسبتهم.

وقال “حسين” في تدوينة ساخرة عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”لازم اعترف بانبهاري بسعود القحطاني،لأنه أثبتت إن الواحد مش محتاج يكون بيفهم سياسة أو بيفهم أساساً عشان يكون مستشار في الديوان الملكي السعودي”.

لازم اعترف بانبهاري بسعود القحطاني،لأنه أثبتت إن الواحد مش محتاج يكون بيفهم سياسة أو بيفهم أساساً عشان يكون مستشار في الديوان الملكي السعودي — Joe (@youssef_hussen) ١٨ أغسطس، ٢٠١٧

وكان المستشار في الديوان الملكي السعودي، سعود القحطاني قد أطلق ما أسماه بـ”#القائمة_السوداء”،داعيا جميع المغردين لوضع الأسماء التي يرونها مناسبة من وجهة نظرهم بتهمة انتقاد دول الحصار، متعهدا بمحاسبتهم، الأمر الذي يفتح المجال لتلفيق التهم بدون أي دليل أو قيد.

وقال القحطاني في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر”: “السعودية وأشقائها إذا قالوا فعلوا. وهذا وعد. ضعوا كل اسم ترون وجوب ضمه لل #قائمة_السوداء بالهاشتاق. وسيتم فرزها. وسيتم متابعتهم من الان”.

وأضاف في تغريدةٍ أخرى: “الهاشتاق الرسمي #القائمة_السوداء سيتم دراسة كل الاسماء الموجودة فيه إضافة للاسماء المرصودة من الدول”.

وفي توعد صريح لقتل المخالفين والمنتقدين لدول الحصار قال :” (لايستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة). وبفتح مكة أمر الرسول في نفر بقتلهم وإن وجدوا تحت أستار الكعبة”.