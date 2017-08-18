شنت الأكاديمية الإماراتية المعارضة، الدكتورة سارة الحمادي، هجوما عنيفا على وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش وذلك على إثر إشادته بالمستشار في الديوان الملكي السعودي سعود القحطاني لإطلاقه القائمة السوداء لمنتقدي دول الحصار وتعهده بمعاقبتهم.

وقالت “الحمادي” في تدوينة لها عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” مهاجمة “قرقاش:” كذاب ومنافق يشهد لكذاب ومنافق قرقاش يشهد للقحطاني .. الأول خسيس والثاني خسيس #القائمة_السوداء”.

كذاب ومنافق يشهد لكذاب ومنافق

قرقاش يشهد للقحطاني .. الأول خسيس والثاني خسيس#القائمة_السوداء pic.twitter.com/3XBEfldpoM — د. سارة الحمادي (@hmadi_sara) ١٨ أغسطس، ٢٠١٧

وكان “قرقاش” قد أعرب عن تأييده لإطلاق “القحطاني” القائمة السوداء، مشيدا بأدائه في الازمة الخليجية.

وقال “قرقاش” في تدوينات له عبر حسابه بـ”تويتر”:” الأخ سعود القحطاني صوت مؤثر في أزمة قطر،ومتابعته ضرورية، والأصوات المأجورة تسعى دون نجاح إلى مهاجمته، وتغريده عن القائمة السوداء مهم للغاية”.

الأخ سعود القحطاني صوت مؤثر في أزمة قطر،ومتابعته ضرورية، والأصوات المأجورة تسعى دون نجاح إلى مهاجمته، وتغريده عن القائمة السوداء مهم للغاية. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) ١٧ أغسطس، ٢٠١٧

وأضاف في تغريدة أخرى:” تغريد القحطاني عن القائمة السوداء يفتح العيون على من أغراهم المال فباعوا الأوطان، وإستبدلوا الولاء بالريال وإعتقدوا أن سجلهم الأسود إنطوى”.