شنت الأكاديمية الإماراتية المعارضة، الدكتورة ، هجوما عنيفا على وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية وذلك على إثر إشادته بالمستشار في لإطلاقه لمنتقدي وتعهده بمعاقبتهم.

 

وقالت “الحمادي” في تدوينة لها عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” مهاجمة “قرقاش:” كذاب ومنافق يشهد لكذاب ومنافق قرقاش يشهد للقحطاني .. الأول خسيس والثاني خسيس ”.

 

وكان “قرقاش” قد أعرب عن تأييده لإطلاق “القحطاني” القائمة السوداء، مشيدا بأدائه في الازمة الخليجية.

 

وقال “قرقاش” في تدوينات له عبر حسابه بـ”تويتر”:” الأخ سعود القحطاني صوت مؤثر في أزمة ،ومتابعته ضرورية، والأصوات المأجورة تسعى دون نجاح إلى مهاجمته، وتغريده عن القائمة السوداء مهم للغاية”.

وأضاف في تغريدة أخرى:” تغريد القحطاني عن القائمة السوداء يفتح العيون على من أغراهم المال فباعوا الأوطان، وإستبدلوا الولاء بالريال وإعتقدوا أن سجلهم الأسود إنطوى”.