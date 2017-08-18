شن الكاتب الصحفي العراقي، إياد الدليمي، هجوما عنيفا على وزير الخارجية البحريني، خالد بن احمد آل خليفة والمستشار في الديوان الملكي السعودي، سعود القحطاني، وذلك على إثر إطلاق الأخير القائمة السوداء لمنتقدي دول الحصار وتأييد الوزير البحريني لها.

وقال “الدليمي” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” مهاجما وزير الخارجية البحريني قائلا:” تفرغ وغيره من وزراء دول الحصار لتويتر وصار شغلهم الشاغل وتناسوا ما يهددهم فعلا فضاعوا وسيضيعون اكثر لا مأسوف عليهم”.

تفرغ 👇🏻وغيره من وزراء دول الحصار لتويتر وصار شغلهم الشاغل وتناسوا ما يهددهم فعلا فضاعوا وسيضيعون اكثر لا مأسوف عليهم https://t.co/ocz5KNrXGY — اياد الدليمي (@iyad732) ١٧ أغسطس، ٢٠١٧

وأضاف في تغريدة أخرى: ” هنيئا لكل من يجد اسمه في #القائمة_السوداء فذلك دليل على صحة منهجة وصدق طويته وان موقفه موقف الرجال الرجال”.

هنيئا لكل من يجد اسمه في #القائمة_السوداء فذلك دليل على صحة منهجة وصدق طويته وان موقفه موقف الرجال الرجال — اياد الدليمي (@iyad732) ١٧ أغسطس، ٢٠١٧

وأكد “الدليمي” على أن ” الأحرار لا يصنفون #القائمة_السوداء بلوها واشربوا ميتها ستضيعون بلدانكم كما ضيعتم من قبل #العراق و #سوريا و #اليمن ، فعلا الا الحماقة أعيت من يداويها”.

الأحرار لا يصنفون #القائمة_السوداء بلوها واشربوا ميتها ستضيعون بلدانكم كما ضيعتم من قبل #العراق و #سوريا و #اليمن ، فعلا الا الحماقة أعيت — اياد الدليمي (@iyad732) ١٧ أغسطس، ٢٠١٧

وكان وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد بن خليفة قد اعلن عن تأييده للقائمة السوداء التي أطلقها القحطاني.

وقال في تدوينات عبر حسابه بموقع “تويتر”:” كل ارهابي ، و كل داعم للارهاب ، و كل عميل مرتزق مكانه #القائمة_السوداء بئس القائمة و بئس القرار”.

كل ارهابي ، و كل داعم للارهاب ، و كل عميل مرتزق مكانه #القائمة_السوداء

بئس القائمة و بئس القرار — خالد بن ‏أحمد (@khalidalkhalifa) ١٧ أغسطس، ٢٠١٧

وأضاف في تغريدة اخرى قائلا: ” انتهت الحفلة التنكرية ، و سقطت المؤامرة و دخل المشاركون والداعمون في #القائمة_السوداء. اوطاننا عزيزة و شعوبنا في أمن و أمان .اللهم لا شماتة”.