شن الكاتب الصحفي العراقي، إياد الدليمي، هجوما عنيفا على ، والمستشار في ، ، وذلك على إثر إطلاق الأخير لمنتقدي وتأييد الوزير البحريني لها.

 

وقال “الدليمي” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” مهاجما وزير الخارجية البحريني قائلا:” تفرغ وغيره من وزراء دول الحصار لتويتر وصار شغلهم الشاغل وتناسوا ما يهددهم فعلا فضاعوا وسيضيعون اكثر لا مأسوف عليهم”.

وأضاف في تغريدة أخرى: ” هنيئا لكل من يجد اسمه في فذلك دليل على صحة منهجة وصدق طويته وان موقفه موقف الرجال الرجال”.

وأكد “الدليمي” على أن ” الأحرار لا يصنفون #القائمة_السوداء بلوها واشربوا ميتها ستضيعون بلدانكم كما ضيعتم من قبل #العراق و # و #اليمن ، فعلا الا الحماقة أعيت من يداويها”.

وكان وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد بن خليفة قد اعلن عن تأييده للقائمة السوداء التي أطلقها القحطاني.

 

وقال في تدوينات عبر حسابه بموقع “تويتر”:” كل ارهابي ، و كل داعم للارهاب ، و كل عميل مرتزق مكانه #القائمة_السوداء بئس القائمة و بئس القرار”.

 

وأضاف في تغريدة اخرى قائلا: ” انتهت الحفلة التنكرية ، و سقطت المؤامرة و دخل المشاركون والداعمون في #القائمة_السوداء. اوطاننا عزيزة و شعوبنا في أمن و أمان .اللهم لا شماتة”.

 