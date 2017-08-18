شن الكاتب الصحفي السعودي، شافي الوسعان، هجوما عنيفا على المستشار في الديوان الملكي السعودي، سعود القحطاني، ناعتا إياه بـ”المحامي الغبي”، وذلك على إثر إطلاقه “القائمة السوداء” ومطالبته المغردين بوضع أسماء من انتقد دول الحصار لمعاقبته.

وقال “الوسعان” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” #القائمة_السوداء قناعتي أن الوطن دائماً على حق؛ لكن ذلك لا يعني أن تنحدر إلى الحضيض في السب والشتم والتخوين والظلم والطعن في الأعراض”.

وأضاف في تغريدة أخرى:” #القائمة_السوداء أسلوبك في مواجهة خصومك قد يحيلهم في نظر الناس من جناة إلى ضحايا، ولذلك فإنه لا أضر بالقضايا العادلة من محامين أغبياء”.

#القائمة_السوداء

أسلوبك في مواجهة خصومك قد يحيلهم في نظر الناس من جناة إلى ضحايا، ولذلك فإنه لا أضر بالقضايا العادلة من محامين أغبياء … — #شافي_الوسعان (@alwesaan) ١٨ أغسطس، ٢٠١٧

وكان المستشار في الديوان الملكي السعودي والمكلف بإدارة الحملة الإعلامية لدول الحصار، سعود القحطاني قد أطلق هاشتاجا عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” بعنوان: “#القائمة_السوداء”، طالب من خلاله المغردين بوضع جميع الأسماء التي انتقدت مواقف دول الحصار ليتم محاسبتهم، متوعدا كل من يرد اسمه في هذه القائمة بعقاب يصل للقتل على حد قوله.