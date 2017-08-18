قال مدير مكتب الاتصال الحكومي في ، ، الجمعة، إن “تضيع وقتها وأموالها” فيما وصفه بـ”تلفيق الأخبار المزيفة،” على حد تعبيره.

 

وأضاف في سلسلة من التغريدات على حسابه الرسمي على موقع تويتر: ” تواصل دول الحصار إنفاق أموالها وتضييع أوقاتها لتلفيق أخبار مزيفة لدعم حصارها غير المشروع”.

 

وتابع: “تقوم دول الحصار بنشر الأكاذيب باستمرار عن قطر وذلك في محاولة منهم للفت الانتباه وصرف وسائل الإعلام عن الانتقاد الدولي الموجه إليهم.”

 

وأكد استعداد الدوحة للحوار، قائلاً: “موقف قطر منذ البداية كان واضحاً وهو أن الحوار هو الخيار الوحيد، ولكن لن يكون ذلك ما لم ينته الحصار غير القانوني،” على حد تعبيره.