قال مدير مكتب الاتصال الحكومي في قطر، الشيخ سيف بن أحمد آل ثاني، الجمعة، إن دول الحصار “تضيع وقتها وأموالها” فيما وصفه بـ”تلفيق الأخبار المزيفة،” على حد تعبيره.

وأضاف في سلسلة من التغريدات على حسابه الرسمي على موقع تويتر: ” تواصل دول الحصار إنفاق أموالها وتضييع أوقاتها لتلفيق أخبار مزيفة لدعم حصارها غير المشروع”.

وتابع: “تقوم دول الحصار بنشر الأكاذيب باستمرار عن قطر وذلك في محاولة منهم للفت الانتباه وصرف وسائل الإعلام عن الانتقاد الدولي الموجه إليهم.”

وأكد استعداد الدوحة للحوار، قائلاً: “موقف قطر منذ البداية كان واضحاً وهو أن الحوار هو الخيار الوحيد، ولكن لن يكون ذلك ما لم ينته الحصار غير القانوني،” على حد تعبيره.