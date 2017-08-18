انتشر على موقع “يوتيوب” مقطع فيديو، أظهرَ الفنانة المغربية دنيا بطمة، وهي تُجري عمليات حقن بـ”البوتوكس” في إحدى العيادات الطبيّة بوجهها ورقبتها.

ما استغربه المعلّقون هو أنّ الفنانة المغربية، كانت قد أصرّت في أكثر من تصريح، على أنها لم تجرِ أي عملية تجميل منذ ظهورها ببرنامج “آراب آيدول” في نسخته الأولى.

ومع أن الفرق كان واضحاً بين أول ظهور لبطمة وفيديو كليبها الأول “بدري”، فإن المغنية قالت إنها قامت بتعديل أسنانها وحاجبيها فقط.

وبدا الفرق أكثر وضوحاً في حفل زفاف بطمة بوكيل أعمالها البحريني محمد الترك سنة 2013.