دشّن مُستخدمون على موقع “تويتر” هاشتاغ بعنوان “#اغتصاب_طفله_باكستانيه”، للتغريدة على الحادثة التي هزّت مُحافظة الطائف السعودية، حيثُ أقدمَ شخصٌ أو أكثر على اغتصاب وحشيّ لطفلة باكستانية تُدعى “سجا” وتبلغ من العمر (7 سنوات).

ووفقَ ما ذكرت صحيفة “سبق” السعودية، فقد خضعت والدة الطفلة للاستجواب وسجلت إفاداتها عن الواقعة كاملةً.

وأُجريت للطفلة المُغتصبة الخميس، عملية طبية ثانية لإيقاف النزيف بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف، المنومة فيه أصلاً، وباتت حالتها مُستقرة، فيما لم يخرج المحققون منها بفائدة حيث لا زالت خائفة، كما أنها لا تستطيع التحدث بسبب ضمور في مُخها يؤثر عليها في التحدث، بخلاف نفسيتها المتدهورة بسبب ما حدث لها.

واختفت الطفلة “سجا” لفترة قاربت الساعة صباح الثلاثاء الماضي، ثم وجدها أحد جيران أسرتها ملقاةً بالقرب من منزلهم الكائن في حي العقيق بالطائف وهي تنزف الدماء، وغائبة عن الوعي، إلى أن صُدمت الأسرة بتأكيدات أحد الأطباء إبان نقلها للمستشفى بأنها تعرَّضت للاغتصاب.

وقال خال الطفلة إنها طلبت من والدتها صباح الثلاثاء الماضي بضعة ريالات من أجل الشراء من البقالة القريبة منهم في حيهم، إلا أن والدتها رفضت ومنعتها الخروج من المنزل، وأمام إصرار الطفلة وافقت والدتها على خروجها.

وتواصل الشرطة متابعة الحادثة، والبحث عن الفاعلين، وسط مطالبات من قِبل أسرة الطفلة بأخذ حقها، وسرعة القبض على الفاعلين، وهو ما طالبَ به أيضاً مغردون على “تويتر”.

لأنه ليست المكان المناسب للاستمرار في الحياه بشكل أفضل، اتمني للمجرمين مكان مخصص في جهنم الدرك موقده لايخرجون منها #اغتصاب_طفله_باكستانيه — دُنيا (@cole_c2000) ١٨ أغسطس، ٢٠١٧

#اغتصاب_طفله_باكستانيه وحوش مسعورة تعيش بيننا مافي قوانين تردعهم حسبى الله عليهم أتمنى دام مافي قوانين تكون عقوبات الاغتصاب هي القتل فورا — Mariam❤️ (@Mariam_12379) ١٨ أغسطس، ٢٠١٧

إعدام بإذن الله #اغتصاب_طفله_باكستانيه — راقي 40 (@eeed56546) ١٨ أغسطس، ٢٠١٧