نشرت الفنانة المصرية إلهام شاهين صورة لها عبر حسابها الرسمي على “إنستغرام” أثناء لقائها مع مفتي سوريا الشيخ أحمد بدر الدين، ظهرت فيها مرتديةً فستانًا أزرق مكشوفًا من الصدر، ودون حجاب، أثناء حصولها على المصحف كهدية منه، ما أثار غضب متابعيها.

وعلقت إلهام على الصورة قائلة: “سماحة مفتي سوريا الشيخ أحمد بدر الدين، أهداني مصحف، أشكرك جدًا على أجمل هدية، كتاب الله، عاشت سوريا الحبيبة”.

سماحه مفتى سوريا الشيخ أحمد بدر الدين يهدينى مصحف اشكرك جدا أجمل هديه كتاب الله عاشت سوريا الحبيبه #الهام_شاهين A post shared by الهام شاهين (@elhamshahain) on Aug 17, 2017 at 5:40pm PDT

وهاجم بعض الجمهور النجمة المصرية، وقالوا إنه كان من الواجب عليها أن تحرص على الظهور بإطلالة أكثر احتشاما وجدية أمام مفتي سوريا وأثناء استلامها المصحف.

وتتواجد الفنانة إلهام شاهين برفقة وفد مصري من الفنانين والمثقفين والإعلاميين، في سوريا للمشاركة باحتفالات عودة معرض دمشق الدولي بعد غياب 5 سنوات كاملة.