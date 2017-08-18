في سابقةٍ خطيرة، أطلق المستشار في ، ما أسماه بـ””،داعيا جميع المغردين لوضع الأسماء التي يرونها مناسبة من وجهة نظرهم بتهمة انتقاد ، متعهدا بمحاسبتهم، الأمر الذي يفتح المجال لتلفيق التهم بدون أي دليل أو قيد.

 

وقال القحطاني في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” وأشقائها إذا قالوا فعلوا. وهذا وعد. ضعوا كل اسم ترون وجوب ضمه لل #قائمة_السوداء بالهاشتاق. وسيتم فرزها. وسيتم متابعتهم من الان”.

وأضاف في تغريدةٍ أخرى: “الهاشتاق الرسمي #القائمة_السوداء سيتم دراسة كل الاسماء الموجودة فيه إضافة للاسماء المرصودة من الدول”.

وفي توعد صريح لقتل المخالفين والمنتقدين لدول قال :” (لايستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة). وبفتح مكة أمر الرسول في نفر بقتلهم وإن وجدوا تحت أستار الكعبة”.

وتابع: “وعد: ستنجلي الغمة عن الخليج “إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا”؛ وسيكون هناك حساب عسير وملاحقة من الدول لكل مرتزق يوضع اسمه ب #القائمة_السوداء”.

وأشار إلى أن “#القائمة_السوداء : لن يعفى أي شخص يتآمر على الدول المقاطعة من المحاكمة حتى لو احتج أنه مجبر. ولن يعفى أصحاب الاسماء المستعارة منذ الآن”.

من جانبها، وجهت الإعلامية الجزائرية والمذيعة بقناة “” خديجة بن قنة انتقادات لاذعة للقحطاني متهمة إياه بتوظيف الآيات القرآنية على هواه، مؤكدة أن لم تخطر حتى في بال “هتلر”.

 

وقالت “بن قنة” في تدوينات لها عبر حسابها بموقع التدودين المصغر “تويتر”:” توظيف القرآن الكريم في تسويق السياسات حتى أصبح لكل طرف آياته يوظفها في السياق المراد، ينطبق عليه قول الله تعالى:”يُحرّفون الكَلِم عن مواضعه”.

وأضافت:” #القائمة_السوداء لم تخطر ببال هتلر”.