في سابقةٍ خطيرة، أطلق المستشار في الديوان الملكي السعودي، سعود القحطاني ما أسماه بـ”#القائمة_السوداء”،داعيا جميع المغردين لوضع الأسماء التي يرونها مناسبة من وجهة نظرهم بتهمة انتقاد دول الحصار، متعهدا بمحاسبتهم، الأمر الذي يفتح المجال لتلفيق التهم بدون أي دليل أو قيد.

وقال القحطاني في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” السعودية وأشقائها إذا قالوا فعلوا. وهذا وعد. ضعوا كل اسم ترون وجوب ضمه لل #قائمة_السوداء بالهاشتاق. وسيتم فرزها. وسيتم متابعتهم من الان”.

السعودية وأشقائها إذا قالوا فعلوا. وهذا وعد. ضعوا كل اسم ترون وجوب ضمه لل #قائمة_السوداء بالهاشتاق. وسيتم فرزها. وسيتم متابعتهم من الان. — سعود القحطاني (@saudq1978) ١٧ أغسطس، ٢٠١٧

وأضاف في تغريدةٍ أخرى: “الهاشتاق الرسمي #القائمة_السوداء سيتم دراسة كل الاسماء الموجودة فيه إضافة للاسماء المرصودة من الدول”.

الهاشتاق الرسمي #القائمة_السوداء سيتم دراسة كل الاسماء الموجودة فيه إضافة للاسماء المرصودة من الدول. — سعود القحطاني (@saudq1978) ١٧ أغسطس، ٢٠١٧

وفي توعد صريح لقتل المخالفين والمنتقدين لدول الحصار قال :” (لايستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة). وبفتح مكة أمر الرسول في نفر بقتلهم وإن وجدوا تحت أستار الكعبة”.

(لايستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة). وبفتح مكة أمر الرسول في نفر بقتلهم وإن وجدوا تحت أستار الكعبة. #القائمة_السوداء — سعود القحطاني (@saudq1978) ١٧ أغسطس، ٢٠١٧

وتابع: “وعد: ستنجلي الغمة عن الخليج “إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا”؛ وسيكون هناك حساب عسير وملاحقة من الدول لكل مرتزق يوضع اسمه ب #القائمة_السوداء”.

وعد: ستنجلي الغمة عن الخليج “إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا”؛ وسيكون هناك حساب عسير وملاحقة من الدول لكل مرتزق يوضع اسمه ب #القائمة_السوداء — سعود القحطاني (@saudq1978) ١٧ أغسطس، ٢٠١٧

وأشار إلى أن “#القائمة_السوداء : لن يعفى أي شخص يتآمر على الدول المقاطعة من المحاكمة حتى لو احتج أنه مجبر. ولن يعفى أصحاب الاسماء المستعارة منذ الآن”.

#القائمة_السوداء : لن يعفى أي شخص يتآمر على الدول المقاطعة من المحاكمة حتى لو احتج أنه مجبر. ولن يعفى أصحاب الاسماء المستعارة منذ الآن. — سعود القحطاني (@saudq1978) ١٨ أغسطس، ٢٠١٧

من جانبها، وجهت الإعلامية الجزائرية والمذيعة بقناة “الجزيرة” خديجة بن قنة انتقادات لاذعة للقحطاني متهمة إياه بتوظيف الآيات القرآنية على هواه، مؤكدة أن القائمة السوداء لم تخطر حتى في بال “هتلر”.

وقالت “بن قنة” في تدوينات لها عبر حسابها بموقع التدودين المصغر “تويتر”:” توظيف القرآن الكريم في تسويق السياسات حتى أصبح لكل طرف آياته يوظفها في السياق المراد، ينطبق عليه قول الله تعالى:”يُحرّفون الكَلِم عن مواضعه”.

توظيف القرآن الكريم في تسويق السياسات حتى أصبح لكل طرف آياته يوظفها في السياق المراد، ينطبق عليه قول الله تعالى:”يُحرّفون الكَلِم عن مواضعه” https://t.co/rUC3QkYJ49 — خديجة بن قنة (@Benguennak) ١٧ أغسطس، ٢٠١٧

وأضافت:” #القائمة_السوداء لم تخطر ببال هتلر”.