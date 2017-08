في تغريدةٍ استفزازية، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن تأييد لفكرة الإعدامات الجماعية لمن أسماهم بـ”المتطرفين الإسلاميين”، مستحضرا رواية ثبت عدم صحتها، كان قد استخدمها خلال حملته الانتخابية العام الماضي، وذلك في إطار ردة فعله على هجوم برشلونة الذي قتل فيه 13 شخصا.

وقال “ترامب” في تدوينة لها عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: “ادرسوا ما فعله الجنرال بيرشينغ من الولايات المتحدة للإرهابيين عندما تم القبض عليهم.. فلم يحدث المزيد من الإرهاب الراديكالي الإسلامي لمدة 35 عاما”.

Study what General Pershing of the United States did to terrorists when caught. There was no more Radical Islamic Terror for 35 years!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) ١٧ أغسطس، ٢٠١٧