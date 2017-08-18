في تغريدةٍ استفزازية، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن تأييد لفكرة الإعدامات الجماعية لمن أسماهم بـ”المتطرفين الإسلاميين”، مستحضرا رواية ثبت عدم صحتها، كان قد استخدمها خلال حملته الانتخابية العام الماضي، وذلك في إطار ردة فعله على هجوم برشلونة الذي قتل فيه 13 شخصا.

وقال “ترامب” في تدوينة لها عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: “ادرسوا ما فعله الجنرال بيرشينغ من الولايات المتحدة للإرهابيين عندما تم القبض عليهم.. فلم يحدث المزيد من الإرهاب الراديكالي الإسلامي لمدة 35 عاما”.

Study what General Pershing of the United States did to terrorists when caught. There was no more Radical Islamic Terror for 35 years! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) ١٧ أغسطس، ٢٠١٧

وأشار “ترامب” في تغريدته إلى رواية ثبت عدم صحتها ومفادها أن الجنرال “جونجي بيرشينغ” أطلق النار خلال الحرب العالمية الأولى على خمسين سجينا مسلما برصاصات مغموسة في دم خنازير.

وتشير الأسطورة التي انتشرت على الانترنت إلى أن هذه الواقعة حدثت في الفلبين في محاولة للتصدي لثورة حركة المورو ضد الجيش الأمريكي خلال الفترة ما بين عامي 1899 و1913.

ويؤكد المؤرخون أنه لا يوجد أدنى سبب يدعو للاعتقاد أن الجنرال “بيرشينغ” ارتكب هذا العمل.

وتعرض ترمب لانتقادات عندما كرر هذه الرواية خلال الحملة الانتخابية دفاعا عن تأييده لاستخدام أساليب التعذيب مثل الإيهام بالغرق مع الأشخاص الذين يشتبه أنهم إرهابيون.