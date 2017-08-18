توقَّع الخبير السياسي الأمريكي، جورج فريدمان، أن عام 2050 سيكون عام بداية الحرب العالمية الثالثة، مؤكدًا أن أطراف الحرب لن تكون بين أمريكا والصين.

ووصف الخبير السياسي الأمريكي في كتابه “العلم بعد مئة عام”، بحسب وكالة “سبوتنيك” سيناريو محتملا لتطور الأحداث في القرن الحادي والعشرين في العالم.

واستبعد الخبير في كتابه الحرب بين الصين والولايات المتحدة، مؤكدا أن هذين البلدين سيكونان في كتلة واحدة.

ووفق فريدمان فإن النزاع لن يندلع بين الصين وأمريكا كما يعتقد الكثيرون، ولكن الصين وأمريكا ستكونان في كتلة واحدة مع بولونيا (التي ستكون دولة رائدة في أوروبا) وبريطانيا والهند، وستواجه هذه الدول تركيا واليابان.

ويرى فريدمان أن الحرب ستبدأ بالهجوم المفاجئ الذي سينفذه الأتراك واليابانيون الذين لا يريدون تدمير الولايات المتحدة، بل يعتزمون حماية مصالحهم في شمال غرب المحيط الهادئ بالنسبة لليابان، والشرق الأوسط لتركيا.