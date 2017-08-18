كشفت صحيفة “ذي إنترسبت” الأميركية تسريبا جديدا من البريد الإلكتروني لسفير الإمارات في الولايات المتحدة يوسف العتيبة، أعرب فيه عن قلقه من استهداف مواقع المدنيين من قبل قوات التحالف، مؤكدا أن حرب اليمن أصبحت تمثل “كابوس علاقات عامة”.

ووفقا للتسريب الجديد الذي كشفته “ذي إنترسبت”، فإنه في خريف عام 2015 بعث العتيبة مذكرة لكبار المسؤولين في الإمارات كتب فيها أن الحرب في اليمن أصبحت كابوس علاقات عامة.

وأكدت المذكرة على أن إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما تدعم الحرب التي تقودها السعودية في اليمن لكن على مضض بسبب تأثيرها على سمعة واشنطن ووضعها أبو ظبي في موقف حساس.

وأوضحت الصحيفة أن تسريب بريد العتيبة كشف أن السفير الإماراتي كان يسعى إلى تخفيف الضغوط على البيت الأبيض في عهد أوباما بسبب الكلفة الإنسانية للحرب في اليمن.

كما دعت المذكرة إلى توخي الحذر -ولو بشكل مؤقت على الأقل- في انتقاء الأهداف العسكرية، وقالت إن ذلك ينطبق على القوات الجوية السعودية المسؤولة عن معظم الهجمات التي أخطأت أهدافها.