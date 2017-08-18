شنّ السياسيّ الكويتي وعضو مجلس الأمة السابق، ناصر الدويلة، هجوماً عنيفاً على “القائمة السوداء” التي أعلنها المستشار في الديوان الملكي السعودي، سعود القحطاني وطالب فيها المغردين بوضع أسماء من انتقد دول الحصار على قطر ووضع اسمه عليها، مؤكدا بأن أهل الكويت لا يقدسون ملكا ولا اميرا.

وقال “الدويلة” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” اعلن السيد سعود القحطاني “واسم الشهره دليم ” خبرا مفرحا لاهل الخليج ان الازمه في طريقها للانفراج و لله الحمد لكنه اعلن عن قائمة سوداء مدلهمه”.

اعلن السيد سعود القحطاني “واسم الشهره دليم ” خبرا مفرحا لاهل الخليج ان الازمه في طريقها للانفراج و لله الحمد لكنه اعلن عن قائمة سوداء مدلهمه — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) ١٨ أغسطس، ٢٠١٧

وأضاف في تغريدة اخرى: ” طلب السيد سعود القحطاني من متابعيه عبر هاش تاق القائمه السوداء باضافة اسماء كل من يرون ان له موقف مخالف لدول الحصار لمحاسبته فيما بعد”.

طلب السيد سعود القحطاني من متابعيه عبر هاش تاق القائمه السوداء باضافة اسماء كل من يرون ان له موقف مخالف لدول الحصار لمحاسبته فيما بعد — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) ١٨ أغسطس، ٢٠١٧

وتابع قائلا: ” سارعت بعض الاقلام المأجورة بوضع اسماء لامعه بالتويتر كأسماء مقترحه للقائمة السوداء و قلت في نفسي نعم الاسماء هذه و الحمدلله اضافوني معهم امس”.

سارعت بعض الاقلام المأجورة بوضع اسماء لامعه بالتويتر كأسماء مقترحه للقائمة السوداء و قلت في نفسي نعم الاسماء هذه و الحمدلله اضافوني معهم امس — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) ١٨ أغسطس، ٢٠١٧

واستطرد قائلا:” نحن لانقدس ملكا ولا اميرا فهم بشر يجري عليهم ما يجري على الانسان من حق وباطل لكننا لانتعرض ابدا لاشخاص الحكام بل نناقش سياساتهم وهذا حق اصيل”.

نحن لانقدس ملكا ولا اميرا فهم بشر يجري عليهم ما يجري على الانسان من حق وباطل لكننا لانتعرض ابدا لاشخاص الحكام بل نناقش سياساتهم وهذا حق اصيل — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) ١٨ أغسطس، ٢٠١٧

وشدد “الدويلة” على أن ” الكويت يهمها امن المملكه و رفاهية شعبها و كذلك جميع دول الخليج لكننا لا نقبل ان يجور خليجي على شقيقه ولا ان نكذب على اشقاءنا والحق ما يزعل”.

الكويت يهمها امن المملكه و رفاهية شعبها و كذلك جميع دول الخليج لكننا لا نقبل ان يجور خليجي على شقيقه ولا ان نكذب على اشقاءنا والحق ما يزعل — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) ١٨ أغسطس، ٢٠١٧

واختتم تدويناته قائلا: ” اعتقد ان الازمه الخليجية بلغت منتهاها و الامور لن تطول اكثر و سيتم تفكيك الحصار رويدا رويدا و سننسى الامر و معه قائمة سعود القحطاني ايضا”.

اعتقد ان الازمه الخليجية بلغت منتهاها و الامور لن تطول اكثر و سيتم تفكيك الحصار رويدا رويدا و سننسى الامر و معه قائمة سعود القحطاني ايضا — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) ١٨ أغسطس، ٢٠١٧

وكان المستشار في الديوان الملكي السعودي والمكلف بإدارة الحملة الإعلامية لدول الحصار، سعود القحطاني قد أطلق هاشتاجا عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” بعنوان: “#القائمة_السوداء”، طالب من خلاله المغردين بوضع جميع الأسماء التي انتقدت مواقف دول الحصار ليتم محاسبتهم، متوعدا كل من يرد اسمه في هذه القائمة بعقاب يصل للقتل على حد قوله.