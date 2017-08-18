حذّر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المواطنين الأتراك في ألمانيا، من التصويت للأحزاب التي وصفها بالمعادية لبلاده، في الانتخابات التي ستشهدها ألمانيا في 24 سبتمبر/أيلول المقبل.

وقال أردوغان، في تصريحات للصحفيين عقب صلاة الجمعة في إسطنبول، أتوجه إلى أبناء جلدتي في ألمانيا.. لا تدعموا “الحزب المسيحي الديمقراطي” و”الحزب الديمقراطي الاجتماعي” و”حزب الخضر”، فهؤلاء أعداء تركيا، وادعموا الأحزاب التي لا تعادي بلادنا، فهي مسألة كرامة لمواطنينا المقيمين في ألمانيا.

وأشار أردوغان إلى أنّ أحزابا ألمانية تعتقد بأنها ستحصد مزيدا من الأصوات بقدر تهجمها على تركيا، واصفا إياها بأنها أحزاب معادية لتركيا.

وأضاف: ألمانيا تشهد انتخابات بعد 25 أو 30 يوما.. والأحزاب فيها تعتقد بأنها ستحصل على أصوات للناخبين بقدر تهجمها على تركيا.

وأوضح أردوغان بأن المسؤولية لا تقع على تركيا في خفض حدة التوتر بين بلاده وبرلين، بل على ألمانيا نفسها، مشيرا إلى أن الأخيرة لم تعد تلتزم بمعايير الاتحاد الأوروبي حيث تتخذ من تركيا هدفا لتجاذبات داخلية فيها، إلى جانب وقوف بعض دول الاتحاد الأوروبي إلى جانبها.

وأردف: “قدمت لميركل ملفات 4500 إرهابي مطلوب لكن لم نتلق أي رد إيجابي حتى اليوم ومازلنا ننتظر”.

وفي رده على سؤال أحد الصحفيين يتعلق بالهجوم الذي شهدته مدينة برشلونة الإسبانية أدان أردوغان الهجوم الإرهابي قائلا: “تعرفون موقفنا من “داعش” حيث قتلنا منهم في “درع الفرات” فقط 3 آلاف عنصر، وكذلك في داخل تركيا، إلا أن الغرب مع الأسف لا يتخذ خطوات حازمة لمكافحة التنظيم الإرهابي كما تفعل تركيا وأتمنى أن تقدم على ذلك في المرحلة القادمة”.