كشف المغرد السعودي الشهير “مجتهد” ان قرار العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز للحجاج القطريين بالدخول إلى المملكة لأداء الحج عبر المنافذ البرية أو الطائرات السعودية، لا يعني قرب انتهاء “حلحلة” في الازمة وإنما جاء للتخلص من حرج السماح للطائرات القطرية بالقدوم للمملكة بعد ان قامت دول الحصار بفرض حصار جوي منعت من خلاله الطائرات القطرية من عبور أجوائها أو النزول في مطاراتها مما يمثل خرقا لمعاهدة “دارين”.

وقال “مجتهد” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” السماح للحجاج القطريين بدخول المنافذ البرية ونقلهم بطائرات سعودية من المنطقة الشرقية ليس حلحلة للوضع بل تخلص من حرج السماح بالطائرات القطرية”.

السماح للحجاج القطريين بدخول المنافذ البرية ونقلهم بطائرات سعودية من المنطقة الشرقية ليس حلحلة للوضع بل تخلص من حرج السماح بالطائرات القطرية — مجتهد (@mujtahidd) August 16, 2017

وأضاف في تغريدة أخرى: ” السعودية تعرضت لحرج شديد بعد منع الطائرات القطرية واعتبرت خارقة للقانون الدولي الملزم بتسهيل النقل للمقدسات وناقضة لعهد عبدالعزيز لبرسي كوكس”.

السعودية تعرضت لحرج شديد بعد منع الطائرات القطرية واعتبرت خارقة للقانون الدولي الملزم بتسهيل النقل للمقدسات وناقضة لعهد عبدالعزيز لبرسي كوكس — مجتهد (@mujtahidd) August 16, 2017

وأوضح “مجتهد” أن ” أن الملك عبدالعزيز تعهد لبرسي كوكس في معاهدة دارين بتسهيل الطريق لحجاج الخليج ووضع العراقيل أمامهم نقض لتعهده”.

يذكر أن الملك عبدالعزيز تعهد لبرسي كوكس في معاهدة دارين بتسهيل الطريق لحجاج الخليج ووضع العراقيل أمامهم نقض لتعهدهhttps://t.co/kfI372knX6 — مجتهد (@mujtahidd) August 16, 2017

يشار إلى أن معاهدة دارين أو معاهدة القطيف، كانت معاهدة بين عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود أمير الرياض وبريطانيا، انتهت المباحثات ووقعت المعاهدة في 26 ديسمبر 1915 بين الملك عبد العزيز والسير بيرسي كوكس، المعتمد السياسي البريطاني ممثل عن الحكومة البريطانية، وكان من ضمن بنود المعاهدة: