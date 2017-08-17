أعاد ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر”، تداول صورة من صحيفة سعودية، يزعم أن الامير السعودي الوليد بن طلال قد صلى في ليلة واحدة 1530 ركعة.

ووفقا لصورة الخبر، فقد زعمت الصحيفة أن الأمير السعودي انقطع عن الصلاة ثلاثة أشهر متواصلة، إلا أن الخوف اعتراه فجأة وقرر أن يصلي ما فاته من فروض طيلة الثلاثة أشهر الماضية.

وبحسب مزاعم الصحيفة “الخرافية” فإن الوليد بن طلال ظل يصلي من الساعة الثامنة مساء حتى العاشرة من صباح اليوم التالي دون ان يصافح احدا أو يشرب ماء أو يتناول أي طعام.

كما أن سموّه إستشهد 5 مرات في سبيل الله 🌚 pic.twitter.com/mFasWRBqar — تركي الشلهوب (@Turkeyshalhoub) August 16, 2017

من جانبهم، شن الناشطون هجوما ساخرا من الأمير الوليد بن طلال والصحيفة، مؤكدين بأن بأن ما قام به الامير السعودي أمر لا يصدق وغير منطقي بالمرة وأن الصحيفة التي نقلت الخبر ليست إلا صحيفة “صفراء”.

تكبييييييييييير — مشاكس (@jsyabi) August 16, 2017

الصحفي ايش كان نوع الحشيش — ابوابراهيم محمد (@aishm281) August 16, 2017

لم يصلي السنن

17 * 3 * 30 = 1530 — ناصر (@aqisil) August 16, 2017

اللهم قوي إيمانه!!!!!!! — 3bdullah (@abdullah82510) August 17, 2017

وغزا ٤٠٠٠٠٠غزوه ولم تكسر له وايه — Nasssaad1 (@Nasssaad11) August 16, 2017

وفتح بعدها اكبر محطه اعلام دعاره لكي يهدي المؤمنين الى منتصف جهنم — waseem falcon (@waseemfalcon1) August 16, 2017

أستشهد الوليد بن طلال خمس مرات كلما توفي رجع للحياة واستشهد من جديد — good morning (@KhalidAnsarsajd) August 16, 2017