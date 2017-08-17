أعاد ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر”، تداول  صورة من صحيفة سعودية، يزعم أن الامير السعودي قد صلى في ليلة واحدة 1530 ركعة.

 

ووفقا لصورة الخبر، فقد زعمت الصحيفة أن الأمير السعودي انقطع عن ثلاثة أشهر متواصلة، إلا أن الخوف اعتراه فجأة وقرر أن يصلي ما فاته من فروض طيلة الثلاثة أشهر الماضية.

 

وبحسب مزاعم الصحيفة “الخرافية” فإن الوليد بن طلال ظل يصلي من الساعة الثامنة مساء حتى العاشرة من صباح اليوم التالي دون ان يصافح احدا أو يشرب ماء أو يتناول أي طعام.

من جانبهم، شن الناشطون هجوما ساخرا من الأمير الوليد بن طلال والصحيفة، مؤكدين بأن بأن ما قام به الامير السعودي أمر لا يصدق وغير منطقي بالمرة وأن الصحيفة التي نقلت الخبر ليست إلا صحيفة “صفراء”.