انتحار شاب من أعلى مبنى شاهق في السعودية

وثّق مواطنٌ سعوديّ لحظة انتحار شاب بالقفز من فوق مبنى سكنيّ شاهق العلو بالمملكة.

وأوضح المقطع، مصور الفيديو، وهو يقول أثناء تصوير الفيديو موجها حديثه للشاب قبل إلقاء نفسه “جهنم سلملي على أبي لهب”، ما أثار غضب واستياء السعوديين من تصرف المصور.