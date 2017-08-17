كشفت مصادر أمنية وأخرى عاملة بميناء “المعلا” اليمني، أن المعونات التركية التي أشيع قبل أسابيع أنها “فاسدة” لم تكن كذلك وإنها بيعت لاحقا لتجار باشروا بتصريفها للسوق المحلية.

وأكدت المصادر أن شرطة “المعلا” ضبطت قاطرة محملة بمعونات تركية خرجت من داخل ميناء “المعلا” وكانت في طريقها الى مخازن أحد التجار.

وقال مسؤول أمني لموقع “عدن الغد”، أن القاطرة ضبطت وهي على وشك تفريغ حمولتها بمخازن أحد التجار، موضحا في الوقت نفسه نقلا عن مصدر في ميناء “المعلا” أن المعونات التركية التي وصلت إلى عدن حجزت بعد الادعاء أنها منتهية الصلاحية قبل أن يتم بيعها للتجار لاحقا.

من جانبه علق رئيس تحرير “عدن الغد”، فتحي بن لزرق” الذي كان من اكثر المهاجمين لتركيا بعد ما أشيع عن إرسالها مواد غذائية فاسدة، على الموضوع مقدما اعتذاره لتركيا عما بد منه موضحا حقيقة الامر.

وقال “بن لزرق” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” رصدتها “وطن”:” فاكرين قصة “المعونات” التركية الفاسدة قبل اسابيع ..اكيد تتذكروها وقصة ان تركيا ارسلت معونات غذائية فاسدة لتسميم الناس في عدن”.

وأضاف قائلا: “يومها هللنا وكبرنا ولعنّا تركيا على اللي خلفوها بسبب ذلك وكان اول اللاعنين كاتب هذه السطور…اليوم الاربعاء اتضحت الحقيقة “المرّة” وليتها لم تتضح، ليتهم تركونا على عمانا”.

وأكد “بن لزرق” على أن “المعونات التركية ليست فاسدة ،وتركيا لم ترسل اي شيء فاسد ، القصة المؤلمة اننا وقعنا جميعا ضحية عملية تضليل استخباراتية محكمة”.

وتابع قائلا: “اتضح اليوم ان الاختام التي ختمت بها علب “الطماطم” مزورة وان الجهة التي زورت الاختام خزنت المعونات داخل مخازن الميناء لتقوم قبل ايام بإخراجها وبيعها للتجار…لعنتي عليهم” .

وأوضح أنه “عصر اليوم (أمس الأربعاء)تم ضبط قاطرة محملة بالمعونات التركية لحظة وصولها مخازن احد التجار بالمعلا وباشرت التحقيق في الواقعة”

واختتم قائلا: “لا اخجل ان اعتذر عن منشوري السابق الذي لعنت فيه تركيا والحكومة التركية بسبب ما اشيع يومها بان المعونات منتهية الصلاحية..حسبنا الله ونعم الوكيل في هؤلاء” .

وكانت حراسة ميناء المعلا التابعة لمدير شرطة عدن، شلال شائع، المدعوم إماراتيا، منعت في العشرين من الشهر الماضي وفدا إغاثيا تركيا قدم على متن سفينة تحمل مواد ومساعدات إنسانية من الرسو وتفريغ حمولتها في الميناء، ليجري بعد ذلك بأيام الإعلان بأن هذه المعونات فاسدة ومنتهية الصلاحية.

يشار إلى أن مصادر مطلعة في عدن، صرحت في تموز/يوليو الماضي، أن الإمارات “لعبت دورا كبيرا في احتجاز المساعدات التركية داخل أرصفة الحاويات في ميناء المعلا، ومنع وصول مسؤولين حكوميين من استقبال الوفد التركي المرافق لها، حيث شوهدت قوات إماراتية في الميناء صبيحة يوم وصول المساعدات”.

وفي منشور آخر لرئيس تحرير “عدن الغد”، كشف بن لزرق” عن تعمد القوات الامنية الموالية للإمارات إهانة وإذلال الموظفين الأتراك على ظهر السفينة، موضحا أن مسؤولي الميناء تعمدوا ترك المواد الغذائية في الشمس لأكثر من أسبوعين حتى تفسد.

وقال في تدوينته عبر حسابه في “فيسبوك”: “الشيء الذي يحضرني هذه اللحظة قصة رواها لي احد عمال الشحن والتفريغ بميناء المعلا لحظة وصول المعونات التركية”.

ونقل “بن لزرق” شهادة أحد الموظفين في الميناء الذي قال :” عاملوا الموظفين الاتراك بكل اذلال ومهانة ، اخرجوا السلل الغذائية وتركوها لاكثر من اسبوعين وسط الحر والشمس..اذلوا طاقم السفينة ايما اذلال”.

وأضاف: “خرج احد الموظفين الاتراك في وجه بعض الجنود الذين كانوا يصورونهم وهم يشتمونهم يصيح بلغة عربية مكسرة :” لماذا تهيوننا ونحن قدمنا لمساعدتكم؟ هل انتم بعقولكم؟”.

وتابع “بن لزرق” قائلا:”رفضت يومها تصديق “الرواية” على اعتبار ان الاتراك قتلة واشرار واستقدموا معونات “فاسدة” ويريدون قلتنا…تذكرتها الليلة وتمنيت لو انني اصل الى طاقم السفينة التركية احمل لهم اعتذارنا البالغ والشديد وبكل خجل”.