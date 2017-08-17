رد الشيخ القطري، فيصل بن جاسم آل ثاني على مبادرة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز السماح للحجاج القطريين بالدخول للمملكة عبر المنافذ البرية أو عبر الخطوط الجوية السعودية على نفقته الخاصة، معتبرا المبادرة محاولة جديدة لشق الصف القطري، مؤكدا بأن الحجاج القطريين لن يكونوا عالة على أحد وأن فقراء المملكة أولى بهذه الأموال، مشددا بأن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لم يقصر مع أحد من القطريين.

وقال “آل ثاني” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”الله يحفظ سمو الامير تميم البيعة له وحده والطاعة له وحده ومهما حاول احد شق الصف فنجوم السماء اقرب له من أن ينال مراده منا هذا #تميم_المجد”.

الله يحفظ سمو الامير تميم 🇶🇦

البيعة له وحده والطاعة له وحده

ومهما حاول احد شق الصف

فنجوم السماء اقرب له

من أن ينال مراده منا

هذا #تميم_المجد — فيصل بن جاسم ال ثاني (@althani_faisal) August 16, 2017

وأضاف في تغريدة أخرى:” حكمة سمو الامير تميم وصموده أثمرت فتح الطريق البري لن يحج قطري عالة ع أحد بالمملكة فقراء أولى باموالهم أهل قطر بفضل سمو الامير ما عليهم قاصر”.

حكمة سمو الامير تميم وصموده

أثمرت فتح الطريق البري

لن يحج قطري عالة ع أحد

بالمملكة فقراء أولى باموالهم

أهل قطر بفضل سمو الامير

ما عليهم قاصر — فيصل بن جاسم ال ثاني (@althani_faisal) August 16, 2017

وأوضح “آل ثاني” أنه “ظن الناس أن حركات الأطفال هذي ولى زمانها إلى غير رجعة طرتم ولا وقعتم لن يغير أهل قطر من ولائهم شعرة لأميرهم تميم فالامر محسوم لن يجدي تخبطكم”.

ظن الناس

أن حركات الأطفال هذي

ولى زمانها إلى غير رجعة

طرتم ولا وقعتم لن يغير أهل قطر

من ولائهم شعرة لأميرهم تميم

فالامر محسوم لن يجدي تخبطكم — فيصل بن جاسم ال ثاني (@althani_faisal) August 16, 2017

واختتم “آل ثاني” تدويناته قائلا: “يقول المتنبي إذا الجودُ لم يُرزق خلاصاً من الأذى فلا الحَمدُ مكسوبا ولا المالُ باقِيا . رفع حصار من هنا وتبني تغيير الحكم من هناك عبث وغباء”.

يقول المتنبي

إذا الجودُ لم يُرزق خلاصاً من الأذى

فلا الحَمدُ مكسوبا ولا المالُ باقِيا

.

رفع حصار من هنا

وتبني تغيير الحكم من هناك

عبث وغباء — فيصل بن جاسم ال ثاني (@althani_faisal) August 16, 2017

وكان الملك سلمان بن عبد العزيز، قد وجه بدخول الحجاج القطريين إلى السعودية عبر منفذ سلوى البري لأداء مناسك الحج.

وبناء على التوجهات الجديدة، فسيسمح لكافة القطريين الذين يرغبون بأداء مناسك الحج بالدخول من دون التصاريح الإلكترونية.

وأمر العاهل السعودي أيضا بإرسال طائرات خاصة تابعة للخطوط السعودية إلى مطار الدوحة؛ لنقل كافة الحجاج القطريين على نفقته الخاصة.