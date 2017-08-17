رد الشيخ القطري، على مبادرة العاهل السعودي السماح للحجاج القطريين بالدخول للمملكة عبر المنافذ البرية أو عبر الخطوط الجوية على نفقته الخاصة، معتبرا المبادرة محاولة جديدة لشق الصف القطري، مؤكدا بأن الحجاج القطريين لن يكونوا عالة على أحد وأن المملكة أولى بهذه الأموال، مشددا بأن أمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لم يقصر مع أحد من القطريين.

 

وقال “آل ثاني” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”الله يحفظ سمو الامير تميم البيعة له وحده والطاعة له وحده ومهما حاول احد شق الصف فنجوم السماء اقرب له من أن ينال مراده منا هذا #تميم_المجد”.

وأضاف في تغريدة أخرى:” حكمة سمو الامير تميم وصموده أثمرت فتح الطريق البري لن يحج قطري عالة ع أحد بالمملكة فقراء أولى باموالهم أهل قطر بفضل سمو الامير ما عليهم قاصر”.

وأوضح “آل ثاني” أنه “ظن الناس أن حركات الأطفال هذي ولى زمانها إلى غير رجعة طرتم ولا وقعتم لن يغير أهل قطر من ولائهم شعرة لأميرهم تميم فالامر محسوم لن يجدي تخبطكم”.

واختتم “آل ثاني” تدويناته قائلا: “يقول المتنبي إذا الجودُ لم يُرزق خلاصاً من الأذى فلا الحَمدُ مكسوبا ولا المالُ باقِيا . رفع حصار من هنا وتبني تغيير الحكم من هناك عبث وغباء”.

وكان بن عبد العزيز، قد وجه بدخول الحجاج القطريين إلى السعودية عبر منفذ سلوى البري لأداء مناسك .

 

وبناء على التوجهات الجديدة، فسيسمح لكافة القطريين الذين يرغبون بأداء مناسك الحج بالدخول من دون التصاريح الإلكترونية.

 

وأمر العاهل السعودي أيضا بإرسال خاصة تابعة للخطوط السعودية إلى مطار الدوحة؛ لنقل كافة الحجاج القطريين على نفقته الخاصة.