يشهد إقليم “تزنيت” المغربي، استنفارًا أمنيًا منذ العثور على أعضاء بشرية في شاطئ “سيدي موسى” التابع للمنطقة.

وقالت مصادر محلية إن “البحر لفظ خلال 24 ساعة الماضية أطرافًا آدمية مقطعة، فتم العثور في البداية على يد مقطوعة على مستوى الكتف والكوعين، وبعدها بساعات عُثر على أشلاء من الجزء العلوي لجسد بشري”.

ونُقلت الأشلاء إلى المستشفى “الجهوي الحسن الثاني” في أكادير، ولا يعرف حتى الآن ما إذا كانت الأطراف تعود لرجل أو امرأة.

وأكدت المصادر أنه “تم فتح تحقيق في الواقعة، يعتمد على التشريح الطبي لكشف معطيات مهمة للتعرف على الضحية وحل لغز الجريمة”.