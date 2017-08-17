كشف المغرد الشهير “بوغانم” أن ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، دعا رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس خالد مشعل لزيارة الإمارات، إلا أن الأخير رفض تلبية الطلب.

وقال “بوغانم” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”#مصادر_خاصه محمد بن زايد طلب لقاء السيد/خالد مشعل لزيارة ابوظبي وجاءه الرد بالرفض التام”.

#مصادر_خاصه محمد بن زايد طلب لقاء السيد/خالد مشعل لزيارة ابوظبي وجاءه الرد بالرفض التام..!! — بوغانم (@hassanalishaq73) August 15, 2017

يشار إلى أن هذه الانباء تأتي في ظل التقارب العلني بين الحركة المسيطرة على قطاع غزة منذ 2007 والقيادي الفلسطيني الهارب والمفصول من حركة فتح، محمد دحلان برعاية مصرية تهدف لإنشاء حكومة في غزة وتمهد لـ”دحلان” ليشغل مقع الرئاسة بدعم إماراتي.

وكانت مصادر فلسطينية مقربة من حركة المقاومة الإسلامية “حماس″قد أكدت في أواخر تموز/يوليو الماضي، أن إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي الجديد للحركة، سيقوم في الأيام القليلة المقبلة بجولته الخارجية الأولى منذ توليه منصبه الجديد خلفا لخالد مشعل.

وقالت هذه المصادر إن مكتب هنية يجري اتصالات حاليا مع عدة عواصم خليجية لترتيب هذه الزيارة من بينها الدوحة وأبوظبي.

وان حصلت الزيارة فستكون من “علامات الساعة” حسب وصف بعض الناشطين، إلا ان البعض لا يستغرب ذلك وخصوصاً ان قطر خسرت ملف غزة لصالح الإمارات عبر رجلها “محمد دحلان” بعد نشوب الأزمة الخليجية.

وأكدت المصادر أن هنية سيبدأ جولته التي سيرافقه فيها وفد قيادي رفيع المستوى بزيارة للقاهرة، ثم إلى الدوحة وأبو ظبي، وبعد ذلك سيزور طهران وأنقرة، تلبية لدعوات رسمية.

ويذكر أن جناح قطر في الحركة، ومعه بعض أنصار “حماس″ في الخارج، يعارضون التقارب الذي أبدته قيادة الحركة في غزة مع جناح النائب محمد دحلان، وتتخذ دولة قطر الموقف نفسه، ولذلك ما زالت زيارة السيد هنية للدوحة غير مؤكدة.