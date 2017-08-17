دعا الكاتب الصحفي جمال خاشقجي، جميع المغردين بأن يكونوا “محضر خير” وان يتخذوا مبادرة “والد الجميع” الملك سلمان بن عبد العزيز بالسماح للحجاج القطريين بالدخول للحج عبر المنافذ البرية او الطيران السعودي، فرصة لإنهاء الخلاف.

وقال “خاشقجي” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” ليت كل مغرد ان يكون محضر خير ويتخذ من مبادرة والد الجميع الملك سلمان باستضافة اخوتنا القطريين هذا الحج فرصة للدعوة الى لم الصف وانهاء الخلاف”.

ليت كل مغرد ان يكون محضر خير ويتخذ من مبادرة والد الجميع الملك سلمان باستضافة اخوتنا القطريين هذا الحج فرصة للدعوة الى لم الصف وانهاءالخلاف. — جمال خاشقجي (@JKhashoggi) August 16, 2017

من جانبه انتقد الكاتب والمفكر المصري ورئيس “مركز هويتي لدراسات القيم” الدكتور إبراهيم الديب، تدوينته مؤكدا بأن الملك سلمان بن عبد العزيز ليس والد الجميع، مشيرا إلى أن جمال خاشقجي لم يعد كما كان قبل منعه من الكتابة والتغريد، بعد السماح له مؤخرا.

وقال “الديب” في رده على “خاشقجي”:” سامحك الله اخي جمال .سلمان ليس والدا لجميع كما ان المنع والسماح ليس منه انما هو واجب عليه ولا حق له في المنع اصلا..اراك لست أ/جمال خاشفجي”.

سامحك الله اخي جمال .سلمان ليس والدالجميع كما ان المنع والسماح ليس منه منه انما هو واجب عليه ولا حق له في المنع اصلا..اراك لست أ/جمال خاشفجي https://t.co/NXBRWCEH0o — د. ابراهيم الديب (@DrIbrahimAldeeb) August 16, 2017

وكان العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، قد وجه بدخول الحجاج القطريين إلى السعودية عبر منفذ سلوى البري لأداء مناسك الحج.

وبناء على التوجهات الجديدة، فسيسمح لكافة القطريين الذين يرغبون بأداء مناسك الحج بالدخول من دون التصاريح الإلكترونية.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، فقد وجه الملك سلمان بنقل كافة الحجاج القطريين على ضيافته من مطار الملك فهد الدولي في الدمام ومطار الأحساء الدولي.

وأمر العاهل السعودي أيضا بإرسال طائرات خاصة تابعة للخطوط السعودية إلى مطار الدوحة؛ لنقل كافة الحجاج القطريين على نفقته الخاصة.

وقالت (واس) إن هذه الخطوات “جاءت بعد وساطة الشيخ عبدالله بن علي بن عبدالله بن قاسم آل ثاني”، وهو نجل رابع حاكم لدولة قطر، والذي يتردد أنه مقيم في السعودية منذ سنوات بشكل شبه دائم.