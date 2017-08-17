أكد الكاتب الصحفي ورئيس تحرير صحيفة “الشرق” القطرية السابق، جابر الحرمي، أن توجيهات الملك سلمان بن عبد العزيز بفتح المنافذ البرية لدخول الحجاج القطريين للمملكة جاء بعد ضغوط دولية ورفع شكاوى انسانية لمنظمات حقوقية، لافتا إلى أن الحج لبيت الله ليس مكرمة من أحد، مشددا على انه لم يشتك أي قطري من عوز أو عدم قدرة مالية حتى يتكفل أحد بحجهم.

وقال “الحرمي” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” أهل قطر ليسوا بحاجة إلى من يتكفل بحجهم كما لم يكونوا بحاجة إلى من يغيثهم من مركز الملك سلمان للإغاثة .. الحج لبيت الله ليس مكرمة من أحد”.

أهل قطر ليسوا بحاجة إلى من يتكفل بحجهم كما لم يكونوا بحاجة إلى من يغيثهم من مركز الملك سلمان للإغاثة ..

الحج لبيت الله ليس مكرمة من أحد .. — جابر الحرمي (@jaberalharmi) August 16, 2017

وأكد “الحرمي” على أنه ” لم يشتك أهل قطر من عوز أو قدرة مالية للحج حتى يأتي من يتكفل بحجهم .. حيلة أرادوا منها مخرجا لما وقعوا فيه من منع لحجاج #قطر”.

لم يشتك أهل قطر من عوز أو قدرة مالية للحج حتى يأتي من يتكفل بحجهم ..

حيلة أرادوا منها مخرجا لما وقعوا فيه من منع لحجاج #قطر .. — جابر الحرمي (@jaberalharmi) August 16, 2017

وتساءل في تغريدة أخرى حول الضامن لسلام الحجاج القطريين قائلا: ” بعد التحريض والإساءات ضد الشعب القطري وشيطنة قطر .. هل هناك من ضامن لسلامة وأمن حجاج #قطر الذين ليسوا بحاجة إلى من يتكفل برحلتهم ..؟!”.

بعد التحريض والإساءات ضد الشعب القطري وشيطنة قطر .. هل هناك من ضامن لسلامة وأمن حجاج #قطر الذين ليسوا بحاجة إلى من يتكفل برحلتهم ..؟! — جابر الحرمي (@jaberalharmi) August 16, 2017

واختتم تدويناته مؤكدا على أن: ” قيام #السعودية بفتح حدودها البرية مع #قطر لدخول الحجاج أتى بعد ضغوط دولية بعد رفع شكاوى انسانية لمنظمات حقوقية عن منعهم من الحج”.

قيام #السعودية بفتح حدودها البرية مع #قطر لدخول الحجاج أتى بعد ضغوط دولية بعد رفع شكاوى انسانية لمنظمات حقوقية عن منعهم من الحج.. — جابر الحرمي (@jaberalharmi) August 16, 2017

وكان العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز قد وجه بإرسال طائرات خاصة تابعة للخطوط السعودية إلى مطار الدوحة؛ لنقل كافة الحجاج القطريين على نفقته الخاصة.

وقالت (واس) إن هذه الخطوة “جاءت بعد وساطة الشيخ عبدالله بن علي بن عبدالله بن قاسم آل ثاني”، وهو نجل رابع حاكم لدولة قطر، والذي يتردد أنه مقيم في السعودية منذ سنوات بشكل شبه دائم.