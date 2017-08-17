أصدر الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس قرارًا جمهوريًا يحمل رقم 386 لسنة 2017، بأن يعامل أمير دولة الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح بالمعاملة القانونية للمصريين.

ونشرت الجريدة الرسمية نص القرار الذي يساوي أمير الكويت بالمصريين في تطبيق أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981، فيما يتعلق بقوانين شراء الأراضي، وحدد القرار عدة حالات سردها القرار كالتالي:

أولاً: قطعة أرض مساحتها 6 أفدنة و4 قراريط و16 سهمًا بحوض خارج الزمان المستجد الشرقي / 9 قسم أول وحالياً بناحية قصاصين الشرق مركز الحسينية بمحافظة الشرقية والمشتراة من محسن إسماعيل محمد أبو العزم مالك هذه الأرض بموجب العقد المشهر برقم 204 بتاريخ 22/11/1990 شهر عقاري الزقازيق محافظة الشرقية.

ثانياً: قطعة أرض مساحتها 128 فداناً بحوض الزمام المستجد رقم 9 قسم 21 بناحية قصاصين الشرق مركز الحسينية الشرقية والمشتراة من كل مِن صلاح محمد السروري وسعاد صلاح محمد السروري وهدي صلاح محمد السروري وتيسير أحمد سيد عبدالمجيد المالكين لهذه الأرض بموجب العقد المشهر برقم 3362 بتاريخ 9/11/1990 شهر عقاري الزقازيق الشرقية.

ثالثا: قطعة أرض مساحتها 29 فداناً وقيراط واحد كائنة بزمام المنيّر مشتول السوق مركز بلبيس محافظة الشرقية والمشتراه من صريح محمد أحمد السروري مالك هذه الارض بموجب العقد المشهر برقم 2145 بتاريخ 24/4 /1982 شهر عقاري الزقايق محافظة الشرقية.

يشار إلى أن هذا القرار جاء بعد قرار سابق للسيسي، قضى فيه بمعاملة ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، بمعاملة المصريين في شراء وتملك الاراضي في سيناء.