خنقت أم سعودية بمدينة مكة طفلتيها التوأم البالغتين من العمر ستة أشهر، حتى الموت، واعترفت بجريمتها بعد القبض عليها، وكشفت عن السبب الذي دفعها لذلك.

وقالت الأم إنها أقدمت على خنق الطفلتين كونها “تشعر بضيق وبحالة نفسية عند رؤيتهما”، حسبما أفادت وسائل إعلام.

واكتشفت الجريمة عندما قصد ستيني سعودي إلى “مستشفى الولادة والأطفال” في مكة حاملا حفيدتيه، اللتين تبين أنهما متوفيتان قبل ساعات، وعليهما آثار خنق في الرقبة.

يشار إلى أنه تم القبض على الأم وأودعت سجن النساء تمهيدا لإكمال أوراق القضية وتحويلها إلى النيابة العامة.