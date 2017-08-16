انتشر على موقع “تويتر” خلال الساعات الماضية، هاشتاغاً غرّد فيه النشطاء عن وفاة الإعلامي السعودي أحمد الشقيري في أحد مستشفيات جدة.

لكنّ مصادر في مستشفى “الأطباء المتحدون” بجدة، نفت ما تم تداوله عن وفاة الإعلامي أحمد الشقيري بأزمة قلبية، فيما كذب مغردون مقربون من الإعلامي الخبر عبر “الهاشتاغ”، وقالوا إنه لا أساس له من الصحة ومجرد إشاعة.

وأكدت المصادر، أن المستشفى بجدة، والذي قيل إن الشقيري فارق الحياة فيه نفى الخبر، مبينًا أنه لم يستقبل الشقيري والخبر مجرد إشاعة غير صحيحة.

ولم يصدر أي تعليق رسمي من الإعلامي أحمد الشقيري حتى اللحظة.