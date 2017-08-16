فجرت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن قنبلة من العيار الثقيل، معلنة فوز اكثر من نصف مرشحيها في انتخابات البلديات واللامركزية التي تجري لأول مرة في تاريخ المملكة.

ورغم أن النتائج بصفتها الرسمية والقطعية لم تعلن بعد، إلا أن حزب جبهة العمل الإسلامي كشف في بيان له اليوم الأربعاء عن تفاصيل مشاركته ومرشحيه الذين فازوا بالانتخابات البلدية واللامركزية.

وكشف بيان حزب جبهة العمل الإسلامي عن مفاجأة كبيرة في هذا السباق الانتخابي، تمثلت في السيطرة تماما وبأغلبية نسبية واضحة على المجال البلدي واللامركزي في ثاني اكبر بلديات المملكة بعد العاصمة عمان وهي مدينة الزرقاء .

وأوضح البيان أن عضو مجلس شورى الإخوان المسلمين الشيخ علي ابو السكر فاز برئاسة بلدية الزرقاء وتجاوز بذلك مرشح الثقل العشائري ومرشح التيار المدني وهو الرئيس السابق للبلدية المهندس عماد المومني.

لم تقف الضربة الكبيرة لتيار مرشحي الاصلاح الذي يقوده الاخوان المسلمين عند حدود الشيخ ابو السكر بل تم الاعلان عن الفوز بـ 18 مقعدا من أصل 30 في المجالس البلدية لمدينة الزرقاء ذات الكثافة السكانية الكبيرة .

كما تم الاعلان ايضا عن فوز 8 من أصل 11 يتبعون تيار الاصلاح الاخواني وبأغلبية ساحقة في مجلس محافظة الزرقاء اللامركزي .

و تحدث البيان ايضا عن فوز ما نسبته 56 % من مرشحي الاصلاح في جميع انحاء المملكة وهو رقم كبير بما في ذلك الفوز برئاسة ثلاث بلديات مهمة ونصف اعضاء المجلس اللامركزي في العاصمة عمان .