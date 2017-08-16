قرر مكتب الصحافة الحكومي الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، سحب بطاقة الصحافة من مراسل قناة “الجزيرة” الفضائية في القدس المحتلة الياس كرام، بعد منحه فرصة الدفاع عن نفسه بجلسة ستعقد قريبًا.

وادعت صحيفة “يديعوت” العبرية أن القرار يعود إلى تصريحات أدلى بها كرام لفضائية تابعة للإخوان المسلمين وتدعى “دار الإيمان” مؤخرًا.

وبحسب الصحيفة فإن كرام قال في اللقاء إنه “يعيش تحت الاحتلال وبمنطقة نزاع، وأن العمل الصحفي يعتبر جزءاً لا يتجزأ من المقاومة والعمل السياسي الحيوي، وأن الصحفي يقاوم الاحتلال بطريقته الخاصة”.

فيما نقل عن مكتب الصحافة الحكومي قوله إن “هكذا تصريحات تمس بمهنية كرام الصحفية كممثل لشبكة إعلامية أجنبية، وأن الحصول على بطاقة الصحافة منوط بالحفاظ على أخلاقيات المهنة”.

وسيعقد المكتب جلسة مسائلة للصحفي كرام لسؤاله عن “مهنيته الصحفية وما إذا كانت التصريحات التي أدلى بها تمثله أم لا”.

وكان الاحتلال الإسرائيلي أعلن في السادس من الشهر الجاري عن قرار بإغلاق مكاتب قناة الجزيرة وسحب اعتماد صحفييها في الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948، بزعم تحريضها على “الإرهاب والعنف” وخاصة في أحداث المسجد الأقصى الأخيرة.

وفي حينه قال وزير الاتصالات الإسرائيلي أيوب قرة للقناة السابعة العبرية إن الوزارة قدمت طلبًا لمكتب الصحافة الحكومي ووزير الأمن العام لإغلاق مكتب قناة الجزيرة في “إسرائيل” “لتحريضها على الإرهاب والعنف”.

وأضاف قرة أنه تم الاستجابة للطلب اليوم، والذي “استندنا فيه إلى قيام دول عربية سنية بإغلاق مكاتب الجزيرة لديها وحظر عملها”.