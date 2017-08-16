تداول ناشطون سعوديون عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” وتويتر” مقطع فيديو يظهر لحظة طعن ثلاثة شبان لحارس أمن احد المراكز التجارية بمنطقة جازان في المملكة العربية السعودية، بعد منعه إياهم من دخول المركز.

ووفقا للفيديو الذي رصدته “وطن” وما هو متداول فقد تم منع الشبان من دخول المركز التجاري، بعد ضبط سلاح أبيض “خنجر” بحوزة أحدهم، الأمر الذي أدى لمنعهم من دخول المبنى.

واندلعت المشاجرة فور رفض دخول الشبان، ما أدى إلى إصابة أحد الحراس بعدة طعنات نقل على إثرها إلى المستشفى، فيما تم إلقاء القبض على الشباب وإحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.