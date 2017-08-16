تداول ناشطون بموقع التدوين المصغر “تويتر”، “فيديو” حوى تقريرا كشف بالأدلة مدى تناقض مواقف دول الحصار تجاه إيران حسب ما تقتضيه المصلحة، حيث تحولت إيران التي كنت ألد أعداء المملكة على سبيل المثال إلى صديق مقرب وحليف متعاون.

ويظهر المقطع تصريحات قديمة لولي العهد السعودي محمد ابن سلمان، يهاجم فيها بشدة إيران ونظامها ويصرح بأن النظام الإيراني هو العدو الأول للملكة وأنه سينقل الحرب ضده في طهران نفسها، الحال الذي تبدل الآن بعد حصار قطر وتحولت إيران إلي حليف وصديق مقرب للمملكة ويسعى ابن سلمان بشتى السبل لخطب ود طهران.

ويظهر بالمقطع المتداول أيضا عدة أمثلة لمسؤولين بدول الحصار، غيروا خطابهم العدائي والهجومي تجاه طهران عقب أزمة الحصار.

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