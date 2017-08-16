نصح رئيس ما يعرف باللجنة الثورية العليا التابعة لجماعة الحوثي المطالبين بصرف مرتباتهم في صنعاء بأن يلجأوا إلى الشحاتة من جيرانهم ليسدوا جوعهم .

وفي مقطع فيديو تداوله ناشطون يمنيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر” لمداخلة لسيدة يمنية مع قناة “اليمن اليوم” المملوكة للرئيس اليمني المخلوع “علي عبدالله صالح” قالت فيها إنها توجهت برفقة العشرات من المتقاعدين إلى مجلس النواب ومكتب الرئاسة حيث التقوا بمحمد علي الحوثي .

ووفقا للفيديو الذي رصدته “وطن” قالت السيدة: “سرنا إلى مجلس النواب والرئاسة حيث جاوب علينا محمد علي الحوثي هي كسرة خبز جروها من جيراننا وكنا نقول له من أين نؤكل جهالنا ؟”.

وتساءلت السيدة إلى أين سيوصلنا هؤلاء في إشارة إلى سوء إدارة الحوثيين للمناطق التي يسيطرون عليها.