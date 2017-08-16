تسببت تصريحات وصفها مغردون بـ”الحمقاء” لسعود القحطاني مستشار ولي العهد السعودي محمد ابن سلمان، عن الوساطة التي طلبتها المملكة مع إيران في وضع السعودية بموقف حرج أمام شعب الخليج.

وهذا ما أكده الكاتب القطري المعروف عبدالله العذبة، في تغريدة له بـ”تويتر” رصدتها (وطن) كشف فيها كذب القحطاني وتناقضه، حيث قال:”يعلم #دليم أن الوزير الأعرجي الذي استقبلوه على السجاد الأحمر صرح للإعلام في #إيران بذلك، وهذا ما وضع السعودية بموقف حرج أمام شعب الخليج”

يعلم #دليم أن الوزير الأعرجي الذي استقبلوه على السجاد الأحمر صرح للإعلام في #إيران بذلك، وهذا ما وضع السعودية بموقف حرج أمام شعب الخليج 😉 — عبدالله العذبة المري (@A_AlAthbah) August 16, 2017

وكان “القحطاني” قد نفى في تغريدة له طلب السعودية من وزير الداخلية العراقي، قاسم الأعرجي التدخل من أجل وساطة مع إيران، الأمر الذي كذبه مستشار الأعرجي وقال إن طلب الوساطة من قبل المملكة حدث بالفعل.

دليم:بيان للأعرجي الذي استقبلناه بالسجاد الأمر ينفي طلب وساطتنا. مستشار الأعرجي:لم ننفِ. دليم:بس قطر تروج الخبر😭 أين بيان النفي يا دليم؟😃 pic.twitter.com/GRHgcXBYiP — عبدالله العذبة المري (@A_AlAthbah) August 16, 2017

وتم تداول مقاطع مصورة لـ”الأعرجي” وهو يدلي بتصريح لوسائل إعلام رسمية عن طلب السعودية من بغداد التوسط لدى إيران، الأمر الذي كشف كذب المملكة وطلبها للوساطة بالفعل، وكذلك كذب مستشار ابن سلمان وغبائه الذي وضع المملكة في موقف حرج أمام شعب الخليج.

الأعرجي: السعودية طلبت وساطة العراق.

دليم: نفى الأعرجي الأمر.

مستشار الأعرجي: لم ننفِ!

##دليم: إلا والله نفيتوا وإعلام قطر يروج العكس! 😭 pic.twitter.com/slYChUjrmL — عبدالله العذبة المري (@A_AlAthbah) August 16, 2017

ونفت المملكة العربية السعودية، الأربعاء، صحة التقارير الإعلامية التي أفادت بأن الرياض طلبت الوساطة مع إيران.

إذ نشرت وزارة الخارجية السعودية تغريدة على حسابها الرسمي على موقع تويتر، نقلت فيها تصريحاً عن مصدر مسؤول لم تذكر هويته، يُفيد بأن “المملكة لم تطلب أية وساطة بأي شكل كان مع جمهورية إيران، وما تم تداوله من أخبار بهذا الشأن عارٍ من الصحة جملة وتفصيلاً.”

يُذكر أن وزير الداخلية العراقي، قاسم الأعرجي، كان قد أدلى بتصريحات خلال زيارته لإيران، الأحد الماضي، قال فيها إن السعودية تقدمت بطلب إلى العراق “للتدخل بهدف التوسط بين طهران والرياض،” حسبما نقلت شبكة الإعلام العراقي الرسمية.