تعرّضت طفلة في السابعة من عمرها، وهي باكستانية الجنسية، للإختطاف والإغتصاب من قِبَلِ مجهول في مدينة الطائف.

ووقعت الحادثة، أمس الثلاثاء، عندما أبلغ أحد جيران أسرة الطفلة “سجا” أنه شاهدها ملقاة بالقرب من منزلهم وتنزف الدماء وغائبة عن الوعي.

ونقلت صحيفة “سبق” السعودية عن أقارب للأسرة قوله، إن الطفلة توجهت لمحل بقالة قريب من منزل أسرتها لكنها تأخرت نحو ساعة كاملة قبل أن يتم العثور عليها ونقلها مباشرةً إلى مستشفى “الملك عبدالعزيز التخصصي” بالطائف.

ومن المرجح أن تستجوب الشرطة الطفلة سجا فور انتهاء الإجراءات العلاجية التي تخضع لها، للمساعدة في تضييق دائرة الشبهات حول الجاني أو الجناة الذين تورطوا في الجريمة.