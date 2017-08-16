قتل 13 شخصا وأصيب 49 آخرون بجروح إثر سقوط شجرة معمرة على جمع من المصلين كانوا يشاركون في احتفال ديني في مدينة “فونشال” عاصمة جزيرة “ماديرا” البرتغالية.

ووقع الحادث الثلاثاء حين كان حشد من المصلين يحتفل بذكرى انتقال السيدة العذراء في منطقة تبعد حوالي 5 كيلومترات عن وسط المدينة وتكسوها أشجار معمّرة وبينها شجرة بلوط عمرها 200 عام سقطت فجأة على المصلين الذين كانوا محتشدين تحتها.

وقال المتحدث باسم مستشفى “فونشال” الجراح “ميغيل ريس” خلال مؤتمر صحفي إن 10 من الجرحى حالتهم خطرة، مشيرا إلى وجود خمسة أجانب في عداد الجرحى الـ49.

وأوضح أن الجرحى الأجانب هم هولندي واحد وأربعة من فرنسا وألمانيا والمجر، مشيرا إلى أن الجريح الهولندي غادر المستشفى في حين أن الأربعة الباقين لا يزالون بحالة حرجة.

ونشرت شبكة “RTB” التلفزيونية العامة شريط فيديو التقطه أحد الهواة وتظهر فيه المأساة لحظة حصولها.

وإثر المأساة أعلنت النيابة العامة فتح تحقيق في ملابسات الحادث. وأعلن رئيس مجلس الحكم المحلي ميغيل البوكركي الحداد لمدة ثلاثة أيام.