عثر على طالبة على قيد الحياة بعدما عاشت شهرا كاملا في غابة بولاية ألاباما في المنطقة الجنوبية الشرقية من الولايات المتحدة، حيث فقدت (22 كيلو جراما) من وزنها.

وعاشت “ليزا تيريس” البالغة من العمر (25 عاما)، شهراً كاملا على التوت والفطر البري، وسط غابة من آلاف الأفدنة بميدلاند، ولم تمتلك حذاء أو مأوى طوال تلك الفترة، حيث عُثِرَ عليها مُغطاة بالخدوش بعد معاناتها.

ونجحت الفتاة “ليزا” في العثور على حافة الغابة أخيراً على الطريق السريع، وأوقفت امرأة لمساعدتها.

واكتشفت الشرطة أنها كانت مع رجلين قررا اقتحام نزل لكنها لم تكن تعلم بالأمر ورفضت أن تكون جزءا من مخطط سرقتهم، ولأنها لم تكن تعلم المنطقة جيدا هربت ليلا فضاعت بالغابة دون أن يكون لديها هاتف أو حقيبة.

وألقت الشرطة القبض على الرجلين اللذين اتهما بالتسبب في اختفائها وسرقة 40 ألف دولار.